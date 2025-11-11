По суті треба вчитися воювати без піхоти, бо піхоти майже немає

фото: ab3.army

Вибудовувати взводи НРК в обороні, з турелями та детекторами дронів, з камерами та мікрофонами. Щоб знищувати дрони, живу силу, бачити і чути що відбувається навколо.

НРК-логісти які будуть під'їжджати щоб зарядити чи поміняти батареї, БК для НРК-піхотинців, etc.

Все це потрібно зав'язувати в єдину систему ситуаційної обізнаності та управління з повітряними дронами та іншим роботизованим функціоналом війни.

І викидати з голови застаріле сміття: "роботи ніколи не замінять людей", "українська земля тільки там, де стоїть нога нашого піхотинця", "воювати без піхоти неможливо"....

Піхоту майже всю стерли. І поки вона ще на залишках є, виграє всім нам час щоб відпрацювати тактики і виставити на передову роботизовані взводи.

Бо якщо піхота остаточно закінчиться, а роботи натомість не зайдуть – фронт прорветься.

Час, який виграє піхота треба максимально швидко використовувати, щоб відточити кращі практики з НРК.

Ділитися знаннями і питати в тих, в кого добре виходить. Бо робимо спільну справу.