11:27  11 ноября
На Сумщине в ДТП погибли три человека, еще двое пострадали
08:44  11 ноября
Во Львове вспышка кишечной инфекции в лицее: госпитализированы 17 человек
07:49  11 ноября
Трагическое ДТП на Ровещине: 16-летний юноша сбил мужчину и загадочно умер
UA | RU
UA | RU
Мария Берлинская украинский военный волонтер и защитник прав женщин info@regionews.ua
11 ноября 2025, 14:50

Надо учиться воевать без пехоты, потому что пехоты почти нет

11 ноября 2025, 14:50
Читайте також українською мовою
По сути нужно учиться воевать без пехоты, потому что пехоты почти нет
По сути нужно учиться воевать без пехоты, потому что пехоты почти нет
фото: ab3.army
Читайте також
українською мовою

Выстраивать взводы НРК в обороне, с турелями и детекторами дронов, с камерами и микрофонами. Чтобы уничтожать дроны, живую силу, видеть и слышать происходящее вокруг.

НРК-логисты, которые будут подъезжать, чтобы зарядить или поменять батареи, БК для НРК-пехотинцев, etc.

Всё это нужно завязывать в единую систему ситуационной осведомленности и управления с воздушными дронами и другим роботизированным функционалом войны.

И выбрасывать из головы устаревший мусор: "работы никогда не заменят людей", "украинская земля только там, где стоит нога нашего пехотинца", "воевать без пехоты невозможно".

Пехоту почти всю стерли. И пока она еще на остатках есть, выигрывает всем нам время, чтобы отработать тактики и выставить на передовую роботизированные взводы.

Потому что если пехота окончательно закончится, а работы не зайдут – фронт прорвется.

Время, которое выигрывает пехота, нужно максимально быстро использовать, чтобы отточить лучшие практики с НРК.

Делиться знаниями и спрашивать тех, у кого хорошо получается. Потому что делаем общее дело.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
пехота армия война Украина
Россияне заходят в Покровск под покровом тумана: в городе более 300 окупантов
11 ноября 2025, 12:26
Украинские бойцы ликвидировали за сутки более 1000 оккупантов
11 ноября 2025, 07:29
Россияне прорвали границу в Харьковской области
10 ноября 2025, 19:59
Все новости »
 
Подписывайтесь на RegioNews
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Член НКРЭКУ и эксчиновник "Энергоатома" Пушкарь бежал из Украины вслед за Миндичем – нардеп
11 ноября 2025, 15:11
Искал "легкого заработка": в Черниговской области осудили агента РФ, который шпионил за украинскими военными
11 ноября 2025, 14:45
Суд над российским командиром Дудуевым в Харькове: детали дела
11 ноября 2025, 14:29
В Запорожье разоблачили преступную группу, зарабатывавшую на переправке военнослужащих за границу
11 ноября 2025, 14:24
На Закарпатье пограничники разоблачили злоумышленников, которые за $30 тысяч пытались переправить мужчин за границу
11 ноября 2025, 14:11
НАБУ объявило подозрение Миндичу: в чем его обвиняют
11 ноября 2025, 13:55
Правительственный кризис: что будет дальше
11 ноября 2025, 13:49
В Тернопольской области произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса
11 ноября 2025, 13:49
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
11 ноября 2025, 13:34
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »