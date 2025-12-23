13:09  23 грудня
На Тернопільщині водій Audi збив 77-річну жінку
10:45  23 грудня
На Полтавщині на узбіччі дороги знайшли тіло жінки
09:57  23 грудня
На Закарпатті на Свалявському сміттєзвалищі виявили небезпечні медичні відходи
Мар'яна Безугла Народна депутатка України info@regionews.ua
23 грудня 2025, 14:40

Українська армія потребує реформ

23 грудня 2025, 14:40
Урядовці не мають мовчати про Сирського, мають розбиратися, що відбувається з обороною, і не мають віддавати свої повноваження та ховатися від проблем із фронтом
Урядовці не мають мовчати про Сирського, мають розбиратися, що відбувається з обороною, і не мають віддавати свої повноваження та ховатися від проблем із фронтом
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Але поки на Ставці тиша і всі піддакують, доти ми повільно вмираємо. Вмираємо тоді, коли члени Ставки добровільно ховаються в "шкаралупку".

Не стільки Єрмак узурпував владу, йому віддавали владу та відповідальність, бо так легше. Не нести тягар.

Особливо це стосується Стефанчука з його "шагами" та іншими інціативами дерадянізації, переведенням часу, яке досі не підписав Президент, іншими дивними пріоритетами замість лідерства в роботі Парламенту, підготовки військових законів і роботи з проблемами.

Дерадянізувати треба армію в першу чергу!

реформи армія Україна політика війна
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
07 серпня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
