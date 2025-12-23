Українська армія потребує реформ
Урядовці не мають мовчати про Сирського, мають розбиратися, що відбувається з обороною, і не мають віддавати свої повноваження та ховатися від проблем із фронтом
Але поки на Ставці тиша і всі піддакують, доти ми повільно вмираємо. Вмираємо тоді, коли члени Ставки добровільно ховаються в "шкаралупку".
Не стільки Єрмак узурпував владу, йому віддавали владу та відповідальність, бо так легше. Не нести тягар.
Особливо це стосується Стефанчука з його "шагами" та іншими інціативами дерадянізації, переведенням часу, яке досі не підписав Президент, іншими дивними пріоритетами замість лідерства в роботі Парламенту, підготовки військових законів і роботи з проблемами.
Дерадянізувати треба армію в першу чергу!
07 серпня 2025
