Українська армія потребує реформ

Урядовці не мають мовчати про Сирського, мають розбиратися, що відбувається з обороною, і не мають віддавати свої повноваження та ховатися від проблем із фронтом

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Але поки на Ставці тиша і всі піддакують, доти ми повільно вмираємо. Вмираємо тоді, коли члени Ставки добровільно ховаються в "шкаралупку". Не стільки Єрмак узурпував владу, йому віддавали владу та відповідальність, бо так легше. Не нести тягар. Особливо це стосується Стефанчука з його "шагами" та іншими інціативами дерадянізації, переведенням часу, яке досі не підписав Президент, іншими дивними пріоритетами замість лідерства в роботі Парламенту, підготовки військових законів і роботи з проблемами. Дерадянізувати треба армію в першу чергу!

