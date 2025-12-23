ЗСУ ліквідували понад 1400 окупантів, знищили вісім танків і 23 артсистеми ворога
Сили оборони продовжують завдавати значних втрат ворожій армії
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За минулу добу українські військові знищили 1420 окупантів, 8 танків, 20 бронемашин, 23 артилерійські системи, а також 113 одиниць автомобільної техніки ворога.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 23.12.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, у ніч на 21 грудня на аеродромі під Липецьком були спалені два російські винищувачі Су-30 та Су-27. Спецоперацію ГУР реалізував рух опору, завдавши ворогові збитків на суму до 100 млн дол.
