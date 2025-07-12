Неоднозначна ситуація, яка показує, що розслідувачі, журналісти, можливо, мають бути заброньовані відповідно до певних критеріїв

Неоднозначна ситуація, яка показує, що розслідувачі, журналісти, можливо, мають бути заброньовані відповідно до певних критеріїв

Фото: Нові лідери

Щодо Віталія Шабуніна,

без емоцій:

Стараюся послідовно дотримуватись позиції і виступаю проти будь-яких "ряжених", де б вони не були.

Віталій мобілізувався ДОБРОВІЛЬНО і потім не виконував своїх обов'язків у війську, а продовжував звичну антикорупційну діяльність, додатково ще займався реформами в Міноборони, зокрема впровадженням DELTA.

Шабунін не воював.

Коли через його звичну діяльність на Віталія використали примус, щоб він служив, то старався цього уникнути.

Коли після чергового антикорупційного етапу діяльності Шабуніна перенаправили ближче до фронту, наступного дня його забирає ДБР — і тепер він знову не воюватиме.

Зверніть увагу: сама неодноразово працювала з ДБР, і вони не підходять близько до ЛБЗ (лінії бойового зіткнення), їх туди не затягнеш. Отже, на фото вони беруть Шабуніна не на фронті, і це вже після переведення, як він сказав, "на ЛБЗ".

При цьому загалом вважаю діяльність Центру протидії корупції (ЦПК) необхідною, хоча не завжди розділяю методи та неодноразово і сама потрапляла в їхні списки за ті чи інші голосування.

При цьому неодноразово допомагала ЦПК, допомагаю і буду допомагати, оскільки вважаю ЦПК однією з небагатьох сильних суб’єктних організацій, а корупцію — однією з ключових проблем в Україні.

Коли мобілізувався добровільно Юрій Бутусов, а він як блогер неодноразово сам був на фронті (в Сєвєродонецьку ми там майже перетнулись і так сварилися публічно, що нас, мабуть, би розтягували військові :)), мобілізувався дійсно, не "понарошку", з БЗВП тощо, то зазначала, що це, на мою думку, не добрий крок, оскільки він був важливий як блогер і викривач проблем у ЗСУ, і тепер точно буде обмежений у цьому.

Так само і Шабунін, викривач корупції, який зробив дуже багато для боротьби з корупцією в Україні, природньо, що нажив ворогів серед усіх верств і поколінь влади та бізнесу; ексцентричний за своїм характером і поведінкою... Віталій мобілізувався в ТРО добровільно і, можливо, вважав, що війна ненадовго. Цього не треба було робити, або ж розуміти, що якщо не зразу, то рано чи пізно тебе змусять служити не "понарошку". А за те, що не служив, а продовжував, будучи вже військовослужбовцем, частиною системи, "мочити" міністрів оборони, керівників держави, різних інших чиновників, бізнесменів тощо — запитають, як ти це робив, ставши солдатом, і що ти робив як солдат на полі бою. І будуть в принципі праві.

Неоднозначна ситуація, яка показує, що розслідувачі, журналісти, можливо, мають бути заброньовані відповідно до певних критеріїв. Але навіть якби таке було б, Віталій Шабунін сам пішов у свою ж пастку. І зараз є повно причин його посадити згідно Закону.

При цьому, звичайно, виникає природне питання — чому не сидять значно більші ухилянти? Де "батальйон Монако"? І чому Умєров так довго все ще на посаді?

Також наголошу ще раз: своїм розслідуванням ДБР забрало Віталія Шабуніна з фронту, куди він так і не доїхав і щодо чого жалівся. Парадокс. То, може, ДБР врятувало Віталія?)

Такі справи. Не чорно-біла ситуація.