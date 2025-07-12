13:38  11 липня
На Запоріжжі фіксують нашестя сарани: перші відео з місця
10:10  11 липня
Поблизу Львова на BMW впало дерево: постраждала 17-річна дівчина
06:40  11 липня
З України намагалися вивезти старовинну ікону Ісуса Христа
UA | RU
UA | RU
Мар'яна Безугла Народна депутатка України info@regionews.ua
12 липня 2025, 11:20

ДБР забрало Віталія Шабуніна з фронту, куди він так і не доїхав: парадокс

12 липня 2025, 11:20
Читайте также на русском языке
Неоднозначна ситуація, яка показує, що розслідувачі, журналісти, можливо, мають бути заброньовані відповідно до певних критеріїв
Неоднозначна ситуація, яка показує, що розслідувачі, журналісти, можливо, мають бути заброньовані відповідно до певних критеріїв
Фото: Нові лідери
Читайте также
на русском языке

Щодо Віталія Шабуніна,

без емоцій:

Стараюся послідовно дотримуватись позиції і виступаю проти будь-яких "ряжених", де б вони не були.

Віталій мобілізувався ДОБРОВІЛЬНО і потім не виконував своїх обов'язків у війську, а продовжував звичну антикорупційну діяльність, додатково ще займався реформами в Міноборони, зокрема впровадженням DELTA.

Шабунін не воював.

Коли через його звичну діяльність на Віталія використали примус, щоб він служив, то старався цього уникнути.

Коли після чергового антикорупційного етапу діяльності Шабуніна перенаправили ближче до фронту, наступного дня його забирає ДБР — і тепер він знову не воюватиме.

Зверніть увагу: сама неодноразово працювала з ДБР, і вони не підходять близько до ЛБЗ (лінії бойового зіткнення), їх туди не затягнеш. Отже, на фото вони беруть Шабуніна не на фронті, і це вже після переведення, як він сказав, "на ЛБЗ".

При цьому загалом вважаю діяльність Центру протидії корупції (ЦПК) необхідною, хоча не завжди розділяю методи та неодноразово і сама потрапляла в їхні списки за ті чи інші голосування.

При цьому неодноразово допомагала ЦПК, допомагаю і буду допомагати, оскільки вважаю ЦПК однією з небагатьох сильних суб’єктних організацій, а корупцію — однією з ключових проблем в Україні.

Коли мобілізувався добровільно Юрій Бутусов, а він як блогер неодноразово сам був на фронті (в Сєвєродонецьку ми там майже перетнулись і так сварилися публічно, що нас, мабуть, би розтягували військові :)), мобілізувався дійсно, не "понарошку", з БЗВП тощо, то зазначала, що це, на мою думку, не добрий крок, оскільки він був важливий як блогер і викривач проблем у ЗСУ, і тепер точно буде обмежений у цьому.

Так само і Шабунін, викривач корупції, який зробив дуже багато для боротьби з корупцією в Україні, природньо, що нажив ворогів серед усіх верств і поколінь влади та бізнесу; ексцентричний за своїм характером і поведінкою... Віталій мобілізувався в ТРО добровільно і, можливо, вважав, що війна ненадовго. Цього не треба було робити, або ж розуміти, що якщо не зразу, то рано чи пізно тебе змусять служити не "понарошку". А за те, що не служив, а продовжував, будучи вже військовослужбовцем, частиною системи, "мочити" міністрів оборони, керівників держави, різних інших чиновників, бізнесменів тощо — запитають, як ти це робив, ставши солдатом, і що ти робив як солдат на полі бою. І будуть в принципі праві.

Неоднозначна ситуація, яка показує, що розслідувачі, журналісти, можливо, мають бути заброньовані відповідно до певних критеріїв. Але навіть якби таке було б, Віталій Шабунін сам пішов у свою ж пастку. І зараз є повно причин його посадити згідно Закону.

При цьому, звичайно, виникає природне питання — чому не сидять значно більші ухилянти? Де "батальйон Монако"? І чому Умєров так довго все ще на посаді?

Також наголошу ще раз: своїм розслідуванням ДБР забрало Віталія Шабуніна з фронту, куди він так і не доїхав і щодо чого жалівся. Парадокс. То, може, ДБР врятувало Віталія?)

Такі справи. Не чорно-біла ситуація.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Віталій Шабунін ДБР
Голові ЦПК Шабуніну оголосили про підозру: йому може загрожувати ув'язнення
11 липня 2025, 20:27
У голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна проводять обшуки
11 липня 2025, 16:16
Всі новини »
 
Велика чистка мерів. Хто наступний?
Скільки заробляють «люди Зеленського»
Вся президентська рать
Найбагатші мери України
Підписуйтесь на RegioNews
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
Удар по Буковині: в Чернівцях оголосили День жалоби
12 липня 2025, 12:35
ДТП на Полтавщині: серед постраждалих 11-річний хлопчик
12 липня 2025, 12:15
Росіяни накрили вогнем Харків: спалахнули пожежі, є постраждалі
12 липня 2025, 10:50
Росіяни атакували Львів: палали дахи будинків та автівки
12 липня 2025, 10:25
Удар по Буковині: двоє людей загинули, за життя потерпілих борються лікарі
12 липня 2025, 09:50
"Це було непросто": співачка Ліда Лі розповіла, як опинилась в Карпатських горах без зв'язку
12 липня 2025, 03:20
Перше посмертне донорство в історії Охматдиту: в Києві врятували життя трьом дітям
12 липня 2025, 03:00
Ведучий Володимир Остапчук з дружиною та сином переїхали зі столиці
12 липня 2025, 02:40
Україна отримає нові Patriot: від кого та коли
12 липня 2025, 02:20
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Всі публікації »
Віктор Уколов
Вадим Денисенко
Мар'яна Безугла
Всі блоги »