Неоднозначная ситуация, показывающая, что расследователи, журналисты, возможно, должны быть забронированы в соответствии с определенными критериями

Неоднозначная ситуация, показывающая, что расследователи, журналисты, возможно, должны быть забронированы в соответствии с определенными критериями

Фото: Новые лидеры

Относительно Виталия Шабунина,

без эмоций:

Стараюсь последовательно придерживаться позиции и выступаю против любых "ряженых", где бы они ни были.

Виталий мобилизовался добровольно и затем не выполнял свои обязанности в армии, а продолжал привычную антикоррупционную деятельность, дополнительно еще занимался реформами в Минобороны, в частности внедрением DELTA.

Шабунин не воевал.

Когда из-за его привычной деятельности на Виталия использовали принуждение, чтобы он служил, старался этого избежать.

Когда после очередного антикоррупционного этапа деятельности Шабунина был перенаправлен ближе к фронту, на следующий день его забирает ДБР — и теперь он снова не будет воевать.

Обратите внимание: сама неоднократно работала с ДБР и они не подходят близко к ЛБЗ (линии боевого столкновения), их туда не затянешь. Так что на фото они берут Шабунина не на фронте, и это уже после перевода, как он сказал, "на ЛБЗ".

При этом считаю деятельность Центра противодействия коррупции (ГПК) необходимой, хотя не всегда разделяю методы и неоднократно и сама попадала в их списки за те или иные голосования.

При этом неоднократно помогала ГПК, помогаю и буду помогать, поскольку считаю ГПК одной из немногих сильных субъектных организаций, а коррупцию одной из ключевых проблем в Украине.

Когда мобилизовался добровольно Юрий Бутусов, а он как блоггер неоднократно сам был на фронте (в Северодонецке мы там почти пересеклись и так ссорились публично, что нас, наверное, растягивали бы военные :)), мобилизовался действительно, не "понарошку", с БЗВП и т.д., то отмечал важен как блоггер и разоблачитель проблем в ВСУ, и теперь точно будет ограничен в этом.

Так же и Шабунин, обличитель коррупции, сделавший очень многое для борьбы с коррупцией в Украине, естественно, нажил врагов среди всех слоев и поколений власти и бизнеса; эксцентричный по своему характеру и поведению... Виталий мобилизовался в ТРО добровольно и, возможно, считал, что война ненадолго. Этого не нужно было делать, или понимать, что если не сразу, то рано или поздно тебя заставят служить не понарошку. А за то, что не служил, а продолжал, будучи уже военнослужащим, частью системы, "мочить" министров обороны, руководителей государства, разных других чиновников, бизнесменов и т.д. - спросят, как ты это делал, став солдатом и что ты делал как солдат на поле боя. И будут в принципе правы.

Неоднозначная ситуация показывает, что расследователи, журналисты, возможно, должны быть забронированы в соответствии с определенными критериями. Но даже если бы такое было, Виталий Шабунин сам пошел в свою ловушку. И сейчас полно причин его посадить согласно Закону.

При этом, конечно, возникает естественный вопрос — почему не сидят гораздо более уклоняющиеся? Где "Батальон Монако"? И почему Умеров так долго все еще в должности?

Также отмечу еще раз: своим расследованием ДБР забрало Виталия Шабунина с фронта, куда он так и не доехал и по чему жаловался.

Такие дела. Не черно-белая ситуация.