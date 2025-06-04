Кадрові перестановки в ЗСУ: що відомо

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фото: ТРК Перший Західний
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Майже. З нюансами.

1. Поставив свого бандита на Сили безпілотних систем (СБС). Це далі означає роботу "по понятіям". Мадяр ефективний, але вже давно доларовий мільйонер на оборудках, тож матимемо СБС у стилі "гострих картузів": ти мені — я тобі, або завались.

2. Зняв Командувача ДШВ і поставив свого Апостола, який ще не встиг показати ефективність на посаді заступника Головнокомандувача ЗСУ і фактично не є частиною спільноти ДШВ. Передбачаю чистки в ДШВ та чергову спробу перетворити їх на Сухопутні війська. Будуть розбивати колектив КДШВ, знімати комбригів, недоукомплектовувати бригади для покірності тощо. Десантники, тримайтесь.

3. Але є і хороша новина. Тепер Драпатий — Командувач Об'єднаних сил. Кращий польовий генерал отримав потенційно увесь фронт. Якщо йому дійсно дадуть управляти всією обороною країни, перерозподіляти ресурси, змінювати загальні принципи, берегти людей — це наш ШАНС. І шанс, що це — новий Головнокомандувач.

Що показує поточна ситуація:

  • Сирський усе ще має найбільший вплив на Президента з поміж військових.
  • Водночас Президент шукає нові варіанти.
  • Морально-етична сторона, справедливість, верифікація інформації нікому особливо не цікаві. Рішення загалом продиктовані макіавелістською доцільністю й розбірками.

І все це на тлі:

Наступу росіян у непідготовленій до оборони Сумській області, за що ніхто не поніс покарання. От ніколи такого не було — і знову.

Повзучого, невпинного наступу в Донецькій і Харківській областях. Інших загроз.

Повного середньострокового провалу Курської операції.

Неймовірного успіху наших асиметричних дій зусиллями спецслужб, які показують, що так можна — так можна воювати і планувати, не вимагаючи усі запаси ракет на Кримський міст (як свого часу робив безрезультатно Сирський), чи не ганяючи десантників на смерть в оборону Суджі, замість mission planning зі знищення третини стратегічної авіації москалів без єдиного вбитого українського громадянина.

Тож, з одного боку — цинізм і розчарування, з іншого — наочна картина боротьби світоглядів в умовах наростаючих масштабів бойових дій війни, яка ще дуже-дуже і дуже довго не закінчиться.

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