Кадровые перестановки в ВСУ: что известно

Что ж, должна признать, 3 июня у Александра Станиславовича Сырского удался удачный день

Что ж, должна признать, 3 июня у Александра Станиславовича Сырского удался удачный день

фото: ТРК Первый Западный

Почти. С нюансами.

1. Поставил своего бандита на Силы беспилотных систем (СБС). Это далее означает работу "по понятиям". Мадяр эффективный, но уже давно долларовый миллионер на сделках, поэтому будем иметь СБС в стиле "острых картузов": ты мне — я тебе или завались.

2. Снял Командующего ДШУ и поставил своего Апостола, который еще не успел показать эффективность в должности заместителя Главнокомандующего ВСУ и фактически не является частью сообщества ДШУ. Предусматриваю чистку в ДШУ и очередную попытку превратить их в Сухопутные войска. Будут разбивать коллектив КДШВ, снимать комбригов, недоукомплектовывать бригады для покорности. Десантники, держитесь.

3. Но есть и хорошая новость. Теперь Драпатий — Командующий Объединенных сил. Лучший полевой генерал получил потенциально весь фронт.

Что показывает текущая ситуация:

Сырский все еще имеет наибольшее влияние на Президента среди военных.

В то же время, Президент ищет новые варианты.

Морально-нравственная сторона, справедливость, верификация информации никому особо не интересны. Решения в целом продиктованы макиавелистской целесообразностью и разборками.

И все это на фоне:

Наступления россиян в неподготовленной к обороне Сумской области, за что никто не понес наказание. Вот никогда такого не было – и снова.

Ползучее, неустанное наступление в Донецкой и Харьковской областях. Других угроз.

Полный среднесрочный провал Курской операции.

Невероятного успеха наших асимметричных действий усилиями спецслужб, которые показывают, что так можно — так можно воевать и планировать, не требуя все запасы ракет на Крымский мост (как в свое время делал безрезультатно Сырский), или не гоняя десантников на смерть в оборону Суджи, вместо mission planning по уничтожению трети стратегической авиации москалей без единственного убитого украинского гражданина.

Поэтому, с одной стороны, цинизм и разочарование, с другой, наглядная картина борьбы мировоззрений в условиях нарастающих масштабов боевых действий войны, которая еще очень-очень и очень долго не закончится.