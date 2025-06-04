08:03  04 июня
На Львовщине женщина пыталась прыгнуть с моста: ее спасли
03:30  04 июня
На Прикарпатье мужчина устроил "бизнес" на уклонистах
02:55  04 июня
Певица Тина Кароль рассказала, что ей не нравится в мужчинах
UA | RU
UA | RU
Марианна Безуглая Народный депутат Украины info@regionews.ua
04 июня 2025, 10:08

Кадровые перестановки в ВСУ: что известно

04 июня 2025, 10:08
Читайте також українською мовою
Что ж, должна признать, 3 июня у Александра Станиславовича Сырского удался удачный день
Что ж, должна признать, 3 июня у Александра Станиславовича Сырского удался удачный день
фото: ТРК Первый Западный
Читайте також
українською мовою

Почти. С нюансами.

1. Поставил своего бандита на Силы беспилотных систем (СБС). Это далее означает работу "по понятиям". Мадяр эффективный, но уже давно долларовый миллионер на сделках, поэтому будем иметь СБС в стиле "острых картузов": ты мне — я тебе или завались.

2. Снял Командующего ДШУ и поставил своего Апостола, который еще не успел показать эффективность в должности заместителя Главнокомандующего ВСУ и фактически не является частью сообщества ДШУ. Предусматриваю чистку в ДШУ и очередную попытку превратить их в Сухопутные войска. Будут разбивать коллектив КДШВ, снимать комбригов, недоукомплектовывать бригады для покорности. Десантники, держитесь.

3. Но есть и хорошая новость. Теперь Драпатий — Командующий Объединенных сил. Лучший полевой генерал получил потенциально весь фронт.

Что показывает текущая ситуация:

  • Сырский все еще имеет наибольшее влияние на Президента среди военных.
  • В то же время, Президент ищет новые варианты.
  • Морально-нравственная сторона, справедливость, верификация информации никому особо не интересны. Решения в целом продиктованы макиавелистской целесообразностью и разборками.

И все это на фоне:

Наступления россиян в неподготовленной к обороне Сумской области, за что никто не понес наказание. Вот никогда такого не было – и снова.

Ползучее, неустанное наступление в Донецкой и Харьковской областях. Других угроз.

Полный среднесрочный провал Курской операции.

Невероятного успеха наших асимметричных действий усилиями спецслужб, которые показывают, что так можно — так можно воевать и планировать, не требуя все запасы ракет на Крымский мост (как в свое время делал безрезультатно Сырский), или не гоняя десантников на смерть в оборону Суджи, вместо mission planning по уничтожению трети стратегической авиации москалей без единственного убитого украинского гражданина.

Поэтому, с одной стороны, цинизм и разочарование, с другой, наглядная картина борьбы мировоззрений в условиях нарастающих масштабов боевых действий войны, которая еще очень-очень и очень долго не закончится.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война назначение президент ВСУ фронт Сырский Александр Драпатый Мадяр
Драпатый, Апостол, Бровди и другие: Зеленский произвел серьезные кадровые изменения в ВСУ
03 июня 2025, 21:45
Все новости »
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
В мае пограничникам пытались 62 раза дать взятки более чем на 1,2 млн гривен
04 июня 2025, 11:28
На Буковине водитель автобуса пытался незаконно перевезти в Румынию более 2 тысяч. пачек сигарет
04 июня 2025, 11:18
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
04 июня 2025, 11:12
В Житомирской области руководители исправительного центра и колонии требовали деньги из заключенных за условно-досрочное освобождение
04 июня 2025, 11:10
В Киеве мужчина попытался убежать от ТЦК через окно автобуса
04 июня 2025, 10:58
Оккупанты запустили по Украине почти сотню дронов: сколько сбило ПВО
04 июня 2025, 10:25
Армия РФ продолжает террор Харьковщины: двое погибших, пятеро раненых
04 июня 2025, 09:42
Враг атаковал Одессу дронами: есть раненый, повреждено жилье
04 июня 2025, 09:12
Синоптики предупреждают о риске пожаров: список областей
04 июня 2025, 09:02
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Все публикации »
Максим Жорин
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »