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Мар'яна Безугла Народна депутатка України info@regionews.ua
20 лютого 2025, 11:43

Як шахівниця змінилася гольфом: цинічно про нову модель геополітики

20 лютого 2025, 11:43
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Світова політика довгий час сприймалася як шахівниця, де кожен гравець мав свої фігури, довгострокові стратегії та чіткі правила. Однак сьогоднішня геополітика дедалі більше нагадує гру в гольф — індивідуальну, хаотичну, із змінними правилами та великою роллю випадковості
Світова політика довгий час сприймалася як шахівниця, де кожен гравець мав свої фігури, довгострокові стратегії та чіткі правила. Однак сьогоднішня геополітика дедалі більше нагадує гру в гольф — індивідуальну, хаотичну, із змінними правилами та великою роллю випадковості
фото: ілюстративне
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Шахи vs. гольф: у чому різниця?

• Шахи — це гра, де є чіткі правила, однакові умови для всіх, і кожен рух підпорядковується логіці. Головне завдання — переграти суперника, використовуючи хитрість, жертви та комбінації.

• Гольф — це гра на адаптацію. Кожен гравець самостійно просувається до мети, уникаючи перешкод, пристосовуючись до вітру та ландшафту. Виграє не той, хто "знищить" суперника, а той, хто з мінімальними зусиллями досягне результату.

Світова політика в логіці гольфу

Колись західні лідери, особливо після Холодної війни, грали у шахи. Вони прораховували кілька ходів наперед, вибудовували складні багаторічні стратегії. Проте глобальний світ сьогодні став настільки динамічним і хаотичним, що шахова модель більше не працює.

• Трамп — гольфіст-прагматик

Дональд Трамп — класичний гольфіст у політиці. Його підхід не передбачає довгострокового планування, а базується на швидких, рішучих ударах. Йому важливо досягти миттєвого результату з мінімальними втратами, і він не турбується про те, як це вплине на гру в майбутньому. Наприклад, вихід США з міжнародних угод або безцеремонні торгові війни — це типові удари по м’ячу в надії, що він влучить у лунку. Якщо не влучить — можна спробувати ще раз.

• Путін — гольфіст-невдаха

Володимир Путін колись намагався грати в шахи, але сьогодні його підхід більше схожий на невпевнену гру в гольф. Його вторгнення в Україну можна порівняти з ударом через густий ліс: удар був потужний, але м’яч застряг у піску. Він намагається грати так, ніби знає, що робить, проте його рішення не адаптуються до реальності — він б’є в одному напрямку, не зважаючи на зміну ландшафту.

• Європа — шахісти, які не встигли на гру

Європейські лідери продовжують грати у шахи, вивчаючи кожен хід, намагаючись прогнозувати майбутнє. Проблема в тому, що гра давно змінилася. Вони обговорюють санкції, будують коаліції, розраховують ризики, але поки вони готують складні комбінації, інші гравці вже зробили три удари й пішли далі.

• Китай — стратегічний гольфіст

Китай поєднує обидві моделі: він грає у гольф, але стратегічно. Пекін діє повільно, не роблячи зайвих рухів. Він ретельно підбирає удари, використовуючи мінімум енергії. Коли США чи Росія роблять хаотичні рухи, Китай спокійно прокладає собі шлях, як хороший гольфіст, що не поспішає, але знає, куди б'є.

Як грати в сучасний геополітичний гольф?

• Гнучкість важливіша за стратегію — світ змінюється швидше, ніж можна розрахувати всі варіанти. Політики, які адаптуються, перемагають.

• Мінімум зайвих ударів — ті, хто багато говорять і мало роблять, програють.

• Правила гри змінюються прямо під час гри — немає сенсу дотримуватися старих стратегій, коли нові правила змушують грати інакше.

Світова політика перестала бути шахівницею і перетворилася на гольфове поле. І ті, хто досі думає, що все працює за старими правилами, просто запізнюються на гру.

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