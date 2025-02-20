Как шахматная доска сменилась гольфом: цинично о новой модели геополитики

Мировая политика долгое время воспринималась как шахматная доска, где каждый игрок имел свои фигуры, долгосрочные стратегии и четкие правила. Однако сегодняшняя геополитика все больше напоминает игру в гольф — индивидуальную, хаотическую, с изменяющимися правилами и большой ролью случайности.

Мировая политика долгое время воспринималась как шахматная доска, где каждый игрок имел свои фигуры, долгосрочные стратегии и четкие правила. Однако сегодняшняя геополитика все больше напоминает игру в гольф — индивидуальную, хаотическую, с изменяющимися правилами и большой ролью случайности.

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Шахматы vs. гольф: в чем разница?

• Шахматы – это игра, где есть четкие правила, одинаковые условия для всех, и каждое движение подчиняется логике. Главная задача – переиграть соперника, используя хитрость, жертвы и комбинации.

• Гольф – это игра на адаптацию. Каждый игрок самостоятельно продвигается к цели, избегая препятствий, приспосабливаясь к ветру и ландшафту. Выигрывает не тот, кто "уничтожит" соперника, а тот, кто с минимальными усилиями добьется результата.

Мировая политика в логике гольфа

Когда-то западные лидеры, особенно после Холодной войны, играли в шахматы. Они просчитывали несколько ходов вперед, выстраивали сложные многолетние стратегии. Однако глобальный мир сегодня стал настолько динамичным и беспорядочным, что шахматная модель больше не работает.

• Трамп – гольфист-прагматик

Дональд Трамп – классический гольфист в политике. Его подход не предполагает долгосрочной планировки, а базируется на быстрых, решительных ударах. Ему важно добиться мгновенного результата с минимальными потерями, и он не беспокоится о том, как это повлияет на игру в будущем. Например, выход США из международных соглашений или бесцеремонные торговые войны – это типичные удары по мячу в надежде, что он попадет в лунку. Если не попадет – можно попробовать еще раз.

• Путин — гольфист-неудачник

Владимир Путин когда-то пытался играть в шахматы, но сегодня его подход больше похож на неуверенную игру в гольф. Его вторжение в Украину можно сравнить с ударом из-за густого леса: удар был мощный, но мяч застрял в песке. Он пытается играть так, будто знает, что делает, однако его решения не адаптируются к реальности — он бьет в одном направлении, несмотря на изменение ландшафта.

• Европа — шахматисты, не успевшие на игру

Европейские лидеры продолжают играть в шахматы, изучая каждый ход, пытаясь предсказать будущее. Проблема в том, что игра давно изменилась. Они обсуждают санкции, строят коалиции, рассчитывают риски, но пока они готовят сложные комбинации, другие игроки уже сделали три удара и пошли дальше.

• Китай — стратегический гольфист

Китай совмещает обе модели: он играет в гольф, но стратегически. Пекин действует медленно, не совершая лишних движений. Он тщательно подбирает ушибы, используя минимум энергии. Когда США или Россия совершают хаотические движения, Китай спокойно прокладывает себе путь, как хороший не спешащий гольфист, но знающий, куда бьет.

Как играть в современном геополитическом гольфе?

• Гибкость важнее стратегии – мир меняется быстрее, чем можно рассчитать все варианты. Адаптируемые политики побеждают.

• Минимум лишних ударов – те, кто много говорят и мало делают, проигрывают.

• Правила игры меняются прямо во время игры — нет смысла соблюдать старые стратегии, когда новые правила заставляют играть иначе.

Мировая политика перестала быть шахматной доской и превратилась в гольфовое поле. И те, кто до сих пор думает, что все работает по старым правилам, просто опаздывают на игру.