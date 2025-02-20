08:37  20 февраля
В Генштабе назвали потери россиян за последние сутки
05:45  20 февраля
В Одесской области будут судить дельцов, которые пытались переправить через границу сразу 100 мужчин
19:12  19 февраля
Требовала 4500 долларов за увольнение со службы: в Одессе задержали врача частной клиники
UA | RU
UA | RU
Марианна Безуглая Народный депутат Украины info@regionews.ua
20 февраля 2025, 11:43

Как шахматная доска сменилась гольфом: цинично о новой модели геополитики

20 февраля 2025, 11:43
Читайте також українською мовою
Мировая политика долгое время воспринималась как шахматная доска, где каждый игрок имел свои фигуры, долгосрочные стратегии и четкие правила. Однако сегодняшняя геополитика все больше напоминает игру в гольф — индивидуальную, хаотическую, с изменяющимися правилами и большой ролью случайности.
Мировая политика долгое время воспринималась как шахматная доска, где каждый игрок имел свои фигуры, долгосрочные стратегии и четкие правила. Однако сегодняшняя геополитика все больше напоминает игру в гольф — индивидуальную, хаотическую, с изменяющимися правилами и большой ролью случайности.
фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Шахматы vs. гольф: в чем разница?

• Шахматы – это игра, где есть четкие правила, одинаковые условия для всех, и каждое движение подчиняется логике. Главная задача – переиграть соперника, используя хитрость, жертвы и комбинации.

• Гольф – это игра на адаптацию. Каждый игрок самостоятельно продвигается к цели, избегая препятствий, приспосабливаясь к ветру и ландшафту. Выигрывает не тот, кто "уничтожит" соперника, а тот, кто с минимальными усилиями добьется результата.

Мировая политика в логике гольфа

Когда-то западные лидеры, особенно после Холодной войны, играли в шахматы. Они просчитывали несколько ходов вперед, выстраивали сложные многолетние стратегии. Однако глобальный мир сегодня стал настолько динамичным и беспорядочным, что шахматная модель больше не работает.

• Трамп – гольфист-прагматик

Дональд Трамп – классический гольфист в политике. Его подход не предполагает долгосрочной планировки, а базируется на быстрых, решительных ударах. Ему важно добиться мгновенного результата с минимальными потерями, и он не беспокоится о том, как это повлияет на игру в будущем. Например, выход США из международных соглашений или бесцеремонные торговые войны – это типичные удары по мячу в надежде, что он попадет в лунку. Если не попадет – можно попробовать еще раз.

• Путин — гольфист-неудачник

Владимир Путин когда-то пытался играть в шахматы, но сегодня его подход больше похож на неуверенную игру в гольф. Его вторжение в Украину можно сравнить с ударом из-за густого леса: удар был мощный, но мяч застрял в песке. Он пытается играть так, будто знает, что делает, однако его решения не адаптируются к реальности — он бьет в одном направлении, несмотря на изменение ландшафта.

• Европа — шахматисты, не успевшие на игру

Европейские лидеры продолжают играть в шахматы, изучая каждый ход, пытаясь предсказать будущее. Проблема в том, что игра давно изменилась. Они обсуждают санкции, строят коалиции, рассчитывают риски, но пока они готовят сложные комбинации, другие игроки уже сделали три удара и пошли дальше.

• Китай — стратегический гольфист

Китай совмещает обе модели: он играет в гольф, но стратегически. Пекин действует медленно, не совершая лишних движений. Он тщательно подбирает ушибы, используя минимум энергии. Когда США или Россия совершают хаотические движения, Китай спокойно прокладывает себе путь, как хороший не спешащий гольфист, но знающий, куда бьет.

Как играть в современном геополитическом гольфе?

• Гибкость важнее стратегии – мир меняется быстрее, чем можно рассчитать все варианты. Адаптируемые политики побеждают.

• Минимум лишних ударов – те, кто много говорят и мало делают, проигрывают.

• Правила игры меняются прямо во время игры — нет смысла соблюдать старые стратегии, когда новые правила заставляют играть иначе.

Мировая политика перестала быть шахматной доской и превратилась в гольфовое поле. И те, кто до сих пор думает, что все работает по старым правилам, просто опаздывают на игру.

политика США Дональд Трамп Владимир Путин
Трамп заявил, что Зеленский хочет денег и ничего не сделал для завершения войны
20 февраля 2025, 07:31
В ЕС встали на сторону Зеленского после скандальных заявлений Трампа
19 февраля 2025, 22:57
Украина готовится к переговорам с представителем Трампа - Зеленский
19 февраля 2025, 21:47
Все новости »
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
Россияне обстреляли сортировочный центр и грузовик "Укрпочты"
20 февраля 2025, 12:40
В партии Порошенко призвали Зеленского не баллотироваться на предстоящих выборах после критики Трампа
20 февраля 2025, 12:38
Зеленский сменил начальника городской военной администрации в Донецкой области
20 февраля 2025, 12:17
Антитренды 2025 года: как не купить устаревший пуховик
20 февраля 2025, 12:12
В сети появилась вероятная карта размещения миротворцев в Украине
20 февраля 2025, 11:57
Авиаудар по Херсону: врач рассказала о состоянии детей
20 февраля 2025, 11:52
Медработница из Черкасской области брала $7 за оформление фейковой инвалидности
20 февраля 2025, 11:28
На Закарпатье пограничники задержали переправителей, из-за которых едва не погиб мужчина
20 февраля 2025, 11:07
Россия запустила по Украине 161 беспилотник и более десятка ракет
20 февраля 2025, 11:06
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Все публикации »
Виктория Сюмар
Юрий Богданов
Вадим Денисенко
Все блоги »