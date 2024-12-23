08:46  23 декабря
В центре Кривого Рога дети нашли российский гранатомет
12:19  22 декабря
Трагедия на Закарпатье: полиция устанавливает обстоятельства гибели двухлетнего мальчика
11:04  23 декабря
В Киеве задержали 15-летнего парня за поджог почтового отделения
UA | RU
UA | RU
Марианна Безуглая Народный депутат Украины info@regionews.ua
23 декабря 2024, 14:25

Сырский вместо стабилизации обороны хочет закрыть DeepState и мобилизовать команду в пехоту

23 декабря 2024, 14:25
Читайте також українською мовою
Внимание! Сырский вместо стабилизации обороны начал наступление на команду DeepState — последний бастион более-менее адекватной информации о линии фронта.
Внимание! Сырский вместо стабилизации обороны начал наступление на команду DeepState — последний бастион более-менее адекватной информации о линии фронта.
фото: Reuters
Читайте також
українською мовою

В проекте:

Мобилизация команды DeepState (в пехоту их нет людей — нет проблемы).

Обращение к СБУ и правоохранителям о разглашении информации (нечего здесь OSINT играть).

Всякая дискредитация проекта (у Генштаба своя правда и "контролируемая" ситуация).

Закрытие проекта (Зачем все эти карты? Достаточно лживых докладов).

Мы все знаем DeepState еще с начала полномасштабного вторжения. Каждый день это едва ли не единственный источник, чтобы понять, что происходит, как для гражданских, так и для военных. Наступление "старперов" на проект - еще одно измерение их полной отсталости и свидетельство того, что мы реально оказались в заложниках у совковых долбо@бов.

Прошу всех небезразличных помочь OSINT-сообществу Украины, чтобы генералы подавились.

Владимир Зеленский, так куда идем?

Сырский Александр Станиславович Безуглая Марьяна Владимировна мобилизация фронт война скандал DeepState
Ночью ПВО работала в девяти областях Украины – сколько вражеских дронов удалось уничтожить
23 декабря 2024, 09:43
Генштаб обновил данные о потерях РФ: сколько оккупантов ликвидировано на 23 декабря
23 декабря 2024, 08:04
Под Волчанском украинские бойцы уничтожили укрытия и зенитную установку россиян
20 декабря 2024, 19:44
Все новости »
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
18 декабря 2024
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – само...
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
Россияне атаковали дроном село на Херсонщине: пострадал гражданский
23 декабря 2024, 16:11
В Тернопольской области трое подростков угнали грузовик-катафалк с территории церкви
23 декабря 2024, 16:10
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: суд оставил подозреваемого под стражей
23 декабря 2024, 15:55
В Одесской области от отравления неизвестным веществом умерли три ребенка
23 декабря 2024, 15:32
В Киевской области мужчина издевался над 4-летней дочкой своей девушки
23 декабря 2024, 15:08
На Закарпатье из номера гостиницы украли сумку с более чем 15 тысяч евро
23 декабря 2024, 14:57
В Киеве и трех областях применили экстренные отключения света
23 декабря 2024, 14:50
ДТП с микроавтобусом на Прикарпатье: в больницах остаются 10 пострадавших
23 декабря 2024, 14:45
На Львовщине будут судить чиновника ГПСУ, который помог почти 30 мужчинам незаконно выехать в Польшу
23 декабря 2024, 14:16
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
Все публикации »
Вадим Денисенко
Алексей Голобуцкий
Алексей Кущ
Все блоги »