Внимание! Сырский вместо стабилизации обороны начал наступление на команду DeepState — последний бастион более-менее адекватной информации о линии фронта.

Внимание! Сырский вместо стабилизации обороны начал наступление на команду DeepState — последний бастион более-менее адекватной информации о линии фронта.

фото: Reuters

В проекте:

Мобилизация команды DeepState (в пехоту их нет людей — нет проблемы).

Обращение к СБУ и правоохранителям о разглашении информации (нечего здесь OSINT играть).

Всякая дискредитация проекта (у Генштаба своя правда и "контролируемая" ситуация).

Закрытие проекта (Зачем все эти карты? Достаточно лживых докладов).

Мы все знаем DeepState еще с начала полномасштабного вторжения. Каждый день это едва ли не единственный источник, чтобы понять, что происходит, как для гражданских, так и для военных. Наступление "старперов" на проект - еще одно измерение их полной отсталости и свидетельство того, что мы реально оказались в заложниках у совковых долбо@бов.

Прошу всех небезразличных помочь OSINT-сообществу Украины, чтобы генералы подавились.

Владимир Зеленский, так куда идем?