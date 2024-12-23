Сырский вместо стабилизации обороны хочет закрыть DeepState и мобилизовать команду в пехоту
В проекте:
Мобилизация команды DeepState (в пехоту их нет людей — нет проблемы).
Обращение к СБУ и правоохранителям о разглашении информации (нечего здесь OSINT играть).
Всякая дискредитация проекта (у Генштаба своя правда и "контролируемая" ситуация).
Закрытие проекта (Зачем все эти карты? Достаточно лживых докладов).
Мы все знаем DeepState еще с начала полномасштабного вторжения. Каждый день это едва ли не единственный источник, чтобы понять, что происходит, как для гражданских, так и для военных. Наступление "старперов" на проект - еще одно измерение их полной отсталости и свидетельство того, что мы реально оказались в заложниках у совковых долбо@бов.
Прошу всех небезразличных помочь OSINT-сообществу Украины, чтобы генералы подавились.
Владимир Зеленский, так куда идем?