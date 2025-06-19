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В Україну повернули військових, які мають тяжкі захворювання або поранення. Тепер їм нададуть необхідну медичну допомогу

Про це повідомляє президент України, передає RegioNews.

Україна та РФ провели черговий обмін полоненими. Додому повернулись воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. За словами Володимира Зеленського, більшість з них була в полоні РФ з 2022 року. Це захисники, які воювали на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині.

"Працюємо над поверненням наших людей. Дякую всім, хто допомагає робити ці обміни можливими. Наша мета – звільнити кожного й кожну", - наголосив президент України.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що це полонені з категорії "тяжкохворі та поранені". Кожен звільнений сьогодні військовий має важкі медичні діагнози та хвороби внаслідок поранень та перебування у полоні. Зокрема, значна втрата ваги, дистрофія, виразки, проблеми із зором, захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинні хвороби та проблеми з травленням.

"Звільнені з полону Захисники пройдуть всі необхідні медичні обстеження, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі", - зазначили в Координаційному штабі.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розповідав про цинічну пропозицію РФ. За його словами, росіяни пропонували обміняти вкрадених українських дітей на військових. Проте це божевілля, наголосив Зеленський, адже діти не є військовополоненими.