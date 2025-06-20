Решение Верховной Рады о множественном гражданстве – абсурд и нарушение Конституции Украины

Однозначно против вчерашнего решения Верховной Рады о множественном гражданстве. Для страны, которая прямо сейчас борется за свою национальную идентичность, это какой-то абсурд

Однозначно против вчерашнего решения Верховной Рады о множественном гражданстве. Для страны, которая прямо сейчас борется за свою национальную идентичность, это какой-то абсурд

иллюстративное фото: из открытых источников

Выглядит так, что закон принят для тех, кто давно имеет дома, счета за границей, отправлял туда своих детей, а Украину рассматривает только как временное место для заработка. В стенах ВР таких много. И не следует сравнивать сегодня Украину с другими европейскими государствами, где "давно такая практика существует". У нас есть кардинально другой путь, большая война и опасности, которые пока другим государствам не снились. Это решение – просто наглядная демонстрация отношения к Украине. О том, что это прямое нарушение Конституции тоже напомню.

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