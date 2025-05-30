Чим небезпечний наступ РФ на Сумщині та Харківщині

До ситуації на кордоні Сумської та Харківської областей треба ставитись максимально серйозно

До ситуації на кордоні Сумської та Харківської областей треба ставитись максимально серйозно

ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Зрозуміло, що накопичених рф сил не вистачить для захоплення всіх областей чи обласних центрів. Задача, скоріш за все, просто зайти вглиб території і використовувати це, в тому числі в переговорному процесі. Будуть розповідати, що могли би і всю область забрати, просто не захотіли.

Критичної кількості сил та засобів я поки не бачу. Але питання зараз не в тому, на скільки кілометрів під*ри зайдуть - це просто вже їм додасть в повістку ще дві області.

Враховуючи ситуацію, треба дуже терміново готувати логістику, закривати дороги антидроновими сітками, будувати інженерно-фортифікаційні споруди, які враховують сучасну війну з дронами. А не сидіти і чекати, поки вже до якогось міста дійдуть.