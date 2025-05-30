00:06  30 мая
Элитный автомобиль за более 2,7 млн гривен: в Украину пытались незаконно ввезти Lamborghini
08:20  30 мая
"Тур" в Приднестровье за $10 000: одессит организовал побег уклонистов за границу
05:05  30 мая
В Харькове пьяный военный стрелял в подростков, услышав слово "ТЦК"
UA | RU
UA | RU
Максим Жорин Замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ info@regionews.ua
30 мая 2025, 10:10

Чем опасно наступление РФ на Сумщине и Харьковщине

30 мая 2025, 10:10
Читайте також українською мовою
К ситуации на границе Сумской и Харьковской областей следует относиться максимально серьезно
К ситуации на границе Сумской и Харьковской областей следует относиться максимально серьезно
иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Читайте також
українською мовою

Понятно, что накопленных рф сил не хватит для захвата всех областей или областных центров. Задача, скорее всего, просто зайти в глубь территории и использовать это, в том числе в переговорном процессе. Будут рассказывать, что могли бы и всю область забрать, просто не захотели.

Критического количества сил и средств я пока не вижу. Но вопрос сейчас не в том, на сколько километров под*ры зайдут – это просто уже им прибавит в повестку еще две области.

Учитывая ситуацию, нужно очень срочно готовить логистику, закрывать дороги антидроновыми сетками, строить инженерно-фортификационные сооружения, учитывающие современную войну с дронами. А не сидеть и ждать, пока до какого-то города дойдут.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война оккупанты ВСУ Харьковская область наступление Сумщина
Оккупанты завозят на временно захваченные территории Украины российских спасателей, – ЦНС
30 мая 2025, 06:14
Сухопутные войска ВСУ сбили более 300 вражеских дронов
30 мая 2025, 02:30
Китай продает России дроны, но для Украины – блокирует
29 мая 2025, 20:37
Все новости »
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
На Хмельнитчине задержали агента ФСБ, который наводил российские ракеты на аэродромы ВСУ
30 мая 2025, 10:55
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
30 мая 2025, 10:50
Украине не стоит отказываться от переговоров с Россией в Стамбуле, – Келлог
30 мая 2025, 10:17
Смертельное ДТП на Полтавщине: погибли женщина и 16-летняя девушка
30 мая 2025, 09:41
Российская армия атаковала Херсон: погиб мужчина
30 мая 2025, 09:40
В Донецкой области россияне ударили "Шахедом" по пятиэтажке: ранены женщина с сыном
30 мая 2025, 09:27
В Харьковской области саперы разминировали более 300 гектаров территорий
30 мая 2025, 09:15
Из-за вражеских обстрелов Донецкой области погиб человек, пострадали 10 мирных жителей
30 мая 2025, 08:50
Россияне ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье: возник пожар
30 мая 2025, 08:43
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Все публикации »
Максим Жорин
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »