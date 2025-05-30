Чем опасно наступление РФ на Сумщине и Харьковщине
К ситуации на границе Сумской и Харьковской областей следует относиться максимально серьезно
К ситуации на границе Сумской и Харьковской областей следует относиться максимально серьезно
Понятно, что накопленных рф сил не хватит для захвата всех областей или областных центров. Задача, скорее всего, просто зайти в глубь территории и использовать это, в том числе в переговорном процессе. Будут рассказывать, что могли бы и всю область забрать, просто не захотели.
Критического количества сил и средств я пока не вижу. Но вопрос сейчас не в том, на сколько километров под*ры зайдут – это просто уже им прибавит в повестку еще две области.
Учитывая ситуацию, нужно очень срочно готовить логистику, закрывать дороги антидроновыми сетками, строить инженерно-фортификационные сооружения, учитывающие современную войну с дронами. А не сидеть и ждать, пока до какого-то города дойдут.
Оккупанты завозят на временно захваченные территории Украины российских спасателей, – ЦНСВсе новости »
30 мая 2025, 06:14Сухопутные войска ВСУ сбили более 300 вражеских дронов
30 мая 2025, 02:30Китай продает России дроны, но для Украины – блокирует
29 мая 2025, 20:37
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
На Хмельнитчине задержали агента ФСБ, который наводил российские ракеты на аэродромы ВСУ
30 мая 2025, 10:55"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
30 мая 2025, 10:50Украине не стоит отказываться от переговоров с Россией в Стамбуле, – Келлог
30 мая 2025, 10:17Смертельное ДТП на Полтавщине: погибли женщина и 16-летняя девушка
30 мая 2025, 09:41Российская армия атаковала Херсон: погиб мужчина
30 мая 2025, 09:40В Донецкой области россияне ударили "Шахедом" по пятиэтажке: ранены женщина с сыном
30 мая 2025, 09:27В Харьковской области саперы разминировали более 300 гектаров территорий
30 мая 2025, 09:15Из-за вражеских обстрелов Донецкой области погиб человек, пострадали 10 мирных жителей
30 мая 2025, 08:50Россияне ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье: возник пожар
30 мая 2025, 08:43
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Все блоги »