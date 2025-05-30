Чем опасно наступление РФ на Сумщине и Харьковщине

К ситуации на границе Сумской и Харьковской областей следует относиться максимально серьезно

К ситуации на границе Сумской и Харьковской областей следует относиться максимально серьезно

иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Понятно, что накопленных рф сил не хватит для захвата всех областей или областных центров. Задача, скорее всего, просто зайти в глубь территории и использовать это, в том числе в переговорном процессе. Будут рассказывать, что могли бы и всю область забрать, просто не захотели.

Критического количества сил и средств я пока не вижу. Но вопрос сейчас не в том, на сколько километров под*ры зайдут – это просто уже им прибавит в повестку еще две области.

Учитывая ситуацию, нужно очень срочно готовить логистику, закрывать дороги антидроновыми сетками, строить инженерно-фортификационные сооружения, учитывающие современную войну с дронами. А не сидеть и ждать, пока до какого-то города дойдут.