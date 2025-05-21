Швидкі домовленості та мир: від ситуації на фронті залежать позиції за столом переговорів
Всі хотіли повірити в швидкі домовленості та мир, але очевидно, що ця історія вже не виглядає настільки оптимістичною. Процес виглядає набагато складніше і триваліше. Де кожна сторона буде намагатись отримати важелі впливу та продавлювати свої умови
Всі хотіли повірити в швидкі домовленості та мир, але очевидно, що ця історія вже не виглядає настільки оптимістичною. Процес виглядає набагато складніше і триваліше. Де кожна сторона буде намагатись отримати важелі впливу та продавлювати свої умови
Та у будь-якому випадку, найперший та найголовніший фактор - це фронт. Саме від ситуації на лінії бойового зіткнення залежить, які позиції ми матимемо за столом переговорів.
Наш ворог, наприклад, це прекрасно розуміє. Саме тому вони так сильно активізувались на всіх напрямках.
Думаю, і нам вже варто повернути фокус уваги суспільства до питань фронту та війська. До проблем в українській армії зокрема.
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