Скорые договоренности и мир: от ситуации на фронте зависят позиции за столом переговоров

Все хотели поверить в скорые договоренности и мир, но очевидно, что эта история уже не выглядит столь оптимистичной. Процесс смотрится гораздо сложнее и продолжительнее. Где каждая сторона будет пытаться получить рычаги воздействия и продавливать свои условия

Все хотели поверить в скорые договоренности и мир, но очевидно, что эта история уже не выглядит столь оптимистичной. Процесс смотрится гораздо сложнее и продолжительнее. Где каждая сторона будет пытаться получить рычаги воздействия и продавливать свои условия

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Но в любом случае, самый первый и самый главный фактор – это фронт. Именно от ситуации на линии боевого столкновения зависит, какие позиции у нас за столом переговоров. Наш враг, например, это прекрасно понимает. Именно поэтому они так сильно активизировались по всем направлениям. Думаю, и нам уже следует вернуть фокус внимания общества к вопросам фронта и войска. К проблемам в украинской армии в частности.

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