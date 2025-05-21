Скорые договоренности и мир: от ситуации на фронте зависят позиции за столом переговоров
Все хотели поверить в скорые договоренности и мир, но очевидно, что эта история уже не выглядит столь оптимистичной. Процесс смотрится гораздо сложнее и продолжительнее. Где каждая сторона будет пытаться получить рычаги воздействия и продавливать свои условия
Все хотели поверить в скорые договоренности и мир, но очевидно, что эта история уже не выглядит столь оптимистичной. Процесс смотрится гораздо сложнее и продолжительнее. Где каждая сторона будет пытаться получить рычаги воздействия и продавливать свои условия
Но в любом случае, самый первый и самый главный фактор – это фронт. Именно от ситуации на линии боевого столкновения зависит, какие позиции у нас за столом переговоров.
Наш враг, например, это прекрасно понимает. Именно поэтому они так сильно активизировались по всем направлениям.
Думаю, и нам уже следует вернуть фокус внимания общества к вопросам фронта и войска. К проблемам в украинской армии в частности.
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