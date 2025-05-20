Скляні зупинки замість антидронових сіток у прифронтових містах: чи можна уникнути жертв

Коли буде якийсь системний рух по захисту доріг у прифронтових районах антидроновими сітками?!

Коли буде якийсь системний рух по захисту доріг у прифронтових районах антидроновими сітками?!

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Під*ри зараз зашивають цілі траси. Натомість у наших прифронтових містах спокійно літають дрони ворога, і їм нічого не заважає в***бувати як військові, так і цивільні авто. Щодня це загиблі і поранені, навіть не на ЛБЗ!

Цих жертв можна уникнути, якщо ухвалити відповідні рішення. В першу чергу, у вигляді обовʼязкової статті видатків місцевих бюджетів. Але деяким краще, по ходу, закупити скляні зупинки…