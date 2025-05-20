Стеклянные остановки вместо антидроновых сеток в прифронтовых городах: можно ли избежать жертв

Когда будет какое-то системное движение по защите дорог в прифронтовых районах антидроновыми сетками?!

Когда будет какое-то системное движение по защите дорог в прифронтовых районах антидроновыми сетками?!

иллюстративное фото: из открытых источников

Под*ры сейчас зашивают целые трассы. В наших прифронтовых городах спокойно летают дроны врага, и им ничего не мешает в**бывать как военные, так и гражданские авто. Каждый день это погибшие и раненые, даже не на ЛБЗ!

Этих жертв можно избежать, если принять соответствующие решения. В первую очередь в виде обязательной статьи расходов местных бюджетов. Но некоторым лучше по ходу закупить стеклянные остановки…