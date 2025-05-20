ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

За минулий тиждень на Херсонщині Сили оборони збили понад 1 600 ворожих безпілотників, що атакували область

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За наявними даними, за минулий тиждень російські війська запустили по громадам Херсонщини 1 950 дронів. Окупанти цілили по місцевих мешканцях та цивільній інфраструктурі.

"Понад 1600 ворожих БпЛА наші військові знищили. Ефективність збиття російських "крил" залишається на рівні 80%. Вдячний бійцям за роботу та захист нашого регіону", — зауважив Олександр Прокудін.

Нагадаємо, за тиждень ЗСУ знищили один вертоліт та 848 ворожих БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.