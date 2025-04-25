Росія прагне заморозити війну на потрібний їй час, посилити військову потужність і напасти знову

І "Великоднє перемирʼя", і сьогоднішні нічні обстріли звичайних житлових будинків - це елементи однієї політичної гри рф. І світу абсолютно байдуже на ціну такої "гри"

І "Великоднє перемирʼя", і сьогоднішні нічні обстріли звичайних житлових будинків - це елементи однієї політичної гри рф. І світу абсолютно байдуже на ціну такої "гри"

ілюстративне фото: росЗМІ

З однієї сторони показати Заходу "прагнення миру", з іншої - загнати українське суспільство в стан, коли буде все одно на умови цього "миру". На жаль, така стратегія досить успішно працює. Їхня мета - отримати максимально вигідні результати перемовин, заморозити війну на потрібний їм час, посилити військову потужність і напасти з новими силами. Кожен з нас повинен усвідомити, що варіанту плану "залишити Україну в спокої" у росіян не існує. Мир нам дуже потрібен, питання в тому, якою ціною він нам дістанеться, і чи використаємо ми час для модернізації армії, будівництва ВПК та реанімацію економіки. Чи пр***бем.

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