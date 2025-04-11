Росія ракетами і "шахедами" показала, наскільки сильно хоче миру

рф вже всіма способами показала, наскільки сильно хоче миру. І ракетна атака у Кривому Розі, і шахеди з детонуючими елементами, і активізація ворога на Сумщині та інших напрямках. Це все демонстрація справжніх намірів, які вони навіть не збираються приховувати

рф вже всіма способами показала, наскільки сильно хоче миру. І ракетна атака у Кривому Розі, і шахеди з детонуючими елементами, і активізація ворога на Сумщині та інших напрямках. Це все демонстрація справжніх намірів, які вони навіть не збираються приховувати

ілюстративне фото: Нацполіція

Всі хотіли повірити у близький мир - який справді потрібен - але реальність інша, і залежить вона не лише від нас. Чи Трампа. Моя думка - найближчим часом противник буде наступати з новими силами, намагаючись захопити нові території на різних напрямках. Тому що найважливіші важелі впливу на переговорах здобуваються на полі бою. Це можуть бути постійні пріоритетні для рф напрямки, такі як Харківщина, Донеччина, а також нові - наприклад Сумщина та Чернігівщина. Заспокоюватись вони точно не планують.

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