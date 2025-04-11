Россия ракетами и "шахедами" показала, насколько сильно хочет мира
рф уже всеми способами показала, насколько сильно хочет мира. И ракетная атака в Кривом Роге, и шахеды с детонирующими элементами, и активизация врага в Сумской области и других направлениях. Это все демонстрация истинных намерений, которые они даже не собираются скрывать
рф уже всеми способами показала, насколько сильно хочет мира. И ракетная атака в Кривом Роге, и шахеды с детонирующими элементами, и активизация врага в Сумской области и других направлениях. Это все демонстрация истинных намерений, которые они даже не собираются скрывать
Все хотели поверить в близкий мир - действительно нужен - но реальность другая, и зависит она не только от нас. Или Трампа.
Мое мнение – в ближайшее время противник будет наступать с новыми силами, пытаясь захватить новые территории на разных направлениях. Потому что самые важные рычаги влияния на переговорах приобретаются на поле боя.
Это могут быть постоянные приоритетные для рф направления, такие как Харьковщина, Донетчина, а также новые - например Сумщина и Черниговщина. Успокаиваться они точно не планируют.
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