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Максим Жорін Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ info@regionews.ua
17 березня 2025, 10:20

Україна має повністю викорінити з влади російську агентуру та "перефарбованих" ватників

17 березня 2025, 10:20
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Україна терміново має вирішити питання з проросійськими політиками. Бо те, що скоро у нас почнеться, ми можемо не вивезти
Україна терміново має вирішити питання з проросійськими політиками. Бо те, що скоро у нас почнеться, ми можемо не вивезти
ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Російський вплив, гроші у вербовку, інформаційні кампанії і диверсії збільшуються в геометричній прогресії. А будуть ще збільшуватись, аби впливати на моральний стан суспільства, розділяти людей, зосереджувати увагу на штучно створених конфліктах. Особливо на фоні внутрішньої втоми від війни та х***ві стосунки з партнерами.

В таких умовах тримати при владі, в бізнесі, в публічній політиці вчорашніх прихильників рф, мʼяко кажучи, небезпечно. Я не вірю в те, що хтось міг раптом перевиховатись. Просто сидять тихенько, чекаючи свого часу. Вже зʼявляються новини, що люди Медведчука намагаються взяти під контроль медіа, які залишились без грантової підтримки, активізувались проросійські пропагандисти.

Уявіть, що буде з країною під час виборів. Це і так найкращий час, аби всі між собою пересварились. Плюс війна та шалений рівень активності росіян всередині нашої держави.

Україна сьогодні має зробити те, що не зробила за ці три роки: повністю викорінити російську агентуру й перефарбованих ватників з центральної та місцевої влади. При тому дуже швидко.

вибори Україна РФ війна політика влада пропаганда
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