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Максим Жорин Замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ info@regionews.ua
17 марта 2025, 10:20

Украина должна полностью искоренить из власти российскую агентуру и "перекрашенных" ватников

17 марта 2025, 10:20
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Украина должна срочно решить вопрос с пророссийскими политиками. Ибо то, что скоро у нас начнется, мы можем не вывезти
Украина должна срочно решить вопрос с пророссийскими политиками. Ибо то, что скоро у нас начнется, мы можем не вывезти
иллюстративное фото: из открытых источников
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Российское влияние, деньги на вербовку, информационные кампании и диверсии увеличиваются в геометрической прогрессии. А еще будут увеличиваться, чтобы влиять на моральное состояние общества, разделять людей, сосредотачивать внимание на искусственно созданных конфликтах. Особенно на фоне внутренней усталости от войны и отношения с партнерами.

В таких условиях держать у власти, в бизнесе, в публичной политике вчерашних сторонников России, мягко говоря, опасно. Я не верю в то, что кто-то мог вдруг перевоспитаться. Просто сидят тихонько в ожидании своего времени. Уже появляются новости, что люди Медведчука пытаются взять под контроль оставшиеся без грантовой поддержки медиа активизировались пророссийские пропагандисты.

Представьте, что будет со страной на выборах. Это и так лучшее время, чтобы все между собой перессорились. Плюс война и безумный уровень активности россиян внутри нашего государства.

Украина сегодня должна сделать то, что не сделала за эти три года: полностью искоренить российскую агентуру и перекрашенных ватников из центральных и местных властей. При этом очень быстро.

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