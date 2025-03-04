Виснажена РФ хоче взяти тимчасову паузу: війна не буде завершена

Головне, чого не може зрозуміти жодна інша країна - мирні перемовини і мир - далеко не одне й те ж

Головне, чого не може зрозуміти жодна інша країна - мирні перемовини і мир - далеко не одне й те ж

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Ми це вже знаємо на досвіді. Навіть за умови тимчасового перемирʼя, війна фактично не буде завершена. І у будь-який момент бойові дії знову зможуть вийти на попередній рівень. Чи готовий хтось із союзних держав дати дієві гарантії безпеки, а не черговий безтолковий папірець - сильно сумніваюсь. Жодному союзнику ніколи так не будуть боліти наші проблеми, адже вони тут не знаходяться і просто їх не відчувають: ані ракет, ані КАБів та шахедів. Мета росіян сьогодні ясна. Вони хочуть взяти паузу, бо також виснажені. Але нічого не свідчить про те, що рф збирається від***батись від нас. Якщо весь цей процес таки виведе на перемирʼя - це буде найбільший екзамен для нас. Не втратити час, не пересваритися між собою, а підготуватись з розрахунку лише на власні сили - ось така буде наша задача, аби не залишитись без держави взагалі.

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