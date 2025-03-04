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Максим Жорин Замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ info@regionews.ua
04 марта 2025, 15:10

Истощенная РФ хочет взять временную паузу: война не будет завершена

04 марта 2025, 15:10
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Главное, чего не может понять ни одна другая страна – мирные переговоры и мир – далеко не одно и то же
Главное, чего не может понять ни одна другая страна – мирные переговоры и мир – далеко не одно и то же
иллюстративное фото: из открытых источников
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Мы это уже знаем о опыте. Даже при временном перемирии, война фактически не будет завершена. И в любой момент боевые действия снова смогут выйти на прежний уровень.

Готов ли кто-то из союзных государств дать действенные гарантии безопасности, а не очередную бестолковую бумажку - сильно сомневаюсь. Ни одному союзнику никогда так не будут болеть наши проблемы, ведь они здесь не находятся и просто их не чувствуют: ни ракет, ни КАБов и шахедов.

Цель россиян сегодня ясна. Они хотят взять паузу, потому что тоже истощены. Но ничего не свидетельствует о том, что Россия собирается отказаться от нас.

Если весь этот процесс таки выведет на перемирие – это будет самый большой экзамен для нас. Не потерять время, не перессориться между собой, а подготовиться из расчета только на собственные силы – вот такова будет наша задача, чтобы не остаться без государства вообще.

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