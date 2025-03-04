Истощенная РФ хочет взять временную паузу: война не будет завершена

Главное, чего не может понять ни одна другая страна – мирные переговоры и мир – далеко не одно и то же

Главное, чего не может понять ни одна другая страна – мирные переговоры и мир – далеко не одно и то же

иллюстративное фото: из открытых источников

Мы это уже знаем о опыте. Даже при временном перемирии, война фактически не будет завершена. И в любой момент боевые действия снова смогут выйти на прежний уровень. Готов ли кто-то из союзных государств дать действенные гарантии безопасности, а не очередную бестолковую бумажку - сильно сомневаюсь. Ни одному союзнику никогда так не будут болеть наши проблемы, ведь они здесь не находятся и просто их не чувствуют: ни ракет, ни КАБов и шахедов. Цель россиян сегодня ясна. Они хотят взять паузу, потому что тоже истощены. Но ничего не свидетельствует о том, что Россия собирается отказаться от нас. Если весь этот процесс таки выведет на перемирие – это будет самый большой экзамен для нас. Не потерять время, не перессориться между собой, а подготовиться из расчета только на собственные силы – вот такова будет наша задача, чтобы не остаться без государства вообще.

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