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Максим Жорін Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ info@regionews.ua
31 січня 2025, 02:06

Мобілізація в Україні: в житті так званої "еліти" нічого не змінилось

31 січня 2025, 02:06
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Можна робити рекрутингові центри замість ТЦК, чи ще якісь «реформи» для покращення мобілізації. Але головна проблема в тому, що в процесі мобілізації немає справедливості.
Можна робити рекрутингові центри замість ТЦК, чи ще якісь «реформи» для покращення мобілізації. Але головна проблема в тому, що в процесі мобілізації немає справедливості.
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В такій великій війні, коли важливе залучення всього населення, воювати мають не лише вмотивовані добровольці й ті, хто не зміг купити бронь. Воювати мають представники всіх категорій суспільства. В тому числі діти політиків, чиновників, блогери та активісти, представники шоу-бізнесу.

Люди не ідіоти, і бачать, як в житті так званої "еліти" нічого не змінилось. Відповідно і мотивувати їх іти у військо досить складно.

Звісно, ті, хто живуть в парадигмі "хай діти депутатів воюють" знайдуть ще сотні відмазок для свого боягузтва та байдужості. Проте це не відміняє необхідності прибрати категорію українців, чомусь не створених для армії.

Мовчу вже про часи та війни, коли честь і гідність були важливими цінностями, а неучасть у війні для еліт вважалась зашкваром.

війна військові мобілізація військова служба 3 ОШБр
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