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Максим Жорин Замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ info@regionews.ua
31 января 2025, 02:06

Мобилизация в Украине: в жизни так называемой "элиты" ничего не изменилось

31 января 2025, 02:06
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Можно делать рекрутинговые центры вместо ТЦК или еще какие-то «реформы» для улучшения мобилизации. Но главная проблема состоит в том, что в процессе мобилизации нет справедливости.
Можно делать рекрутинговые центры вместо ТЦК или еще какие-то «реформы» для улучшения мобилизации. Но главная проблема состоит в том, что в процессе мобилизации нет справедливости.
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В столь большой войне, когда важное привлечение всего населения, воевать должны не только мотивированные добровольцы и те, кто не смог купить бронь. Воевать должны представители всех категорий общества. В том числе, дети политиков, чиновников, блоггеры и активисты, представители шоу-бизнеса.

Люди не идиоты и видят, как в жизни так называемой "элиты" ничего не изменилось. Соответственно и мотивировать их идти в армию довольно сложно.

Конечно, живущие в парадигме "пусть дети депутатов воюют" найдут еще сотни отмазок для своей трусости и безразличия. Однако это не отменяет необходимости убрать категорию украинцев, почему-то не созданных для армии.

Молчу уже о временах и войнах, когда честь и достоинство были важными ценностями, а неучастие в войне для элит считалось зашкваром.

война военные мобилизация военная служба 3 ОШБр
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