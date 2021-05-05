Чому візовий режим з Росією можна спокійно вводити

Цікаву статистику дає Держприкордонслужба з перетину кордону України вже в 2021 році

Цікаву статистику дає Держприкордонслужба з перетину кордону України вже в 2021 році

Невиліковні ватники та ватні політики можуть скільки завгодно рвати горлянки про" адіннарот" і співати пісні про те, що "політики посварили простих людей в Україні і РФ". Про міцні зв'язки, які збережуться, попри російську агресію, яку вони сором'язливо називають "конфліктом на Сході". Ось тільки вони брешуть. І це проходить тільки в прямому ефірі на рівні емоційних заяв або на мітингу. Об'єктивні процеси від цього не змінюються і тенденції зберігаються. Цифри - сама вперта штука. І судячи з цих самих цифр перетину кордону, в Мордор наші співвітчизники їздять все рідше.

Отже, за повідомленням Держприкордонслужби, за перші три місяці цього року державний кордон України в обох напрямках перетнули майже 4,3 млн громадян країни. Найбільше українських громадян перетнули кордон з країнами ЄС - понад 2,4 млн. "з них кордон з Польщею на виїзд і в'їзд перетнуло понад 1,5 млн наших земляків, понад 640 тис. українців перетнули кордон з Угорщиною, понад 213 тис. – з Румунією, близько 90 тис. – зі Словаччиною. І це тільки сухопутна наземна ділянка кордону", - йдеться в повідомленні. Також 1,3 млн українців подорожували повітрям. Зрозуміло, що літаки з України в РФ не літають зовсім, так що ці 1,3 млн виключно напрямок Євросоюзу і курортні чартери типу Єгипту і Туреччини плюс трохи далеких рейсів. А в країни колишнього СРСР (РФ і Білорусь) на виїзд і в'їзд подорожувало 316 тис. і 66 тис. осіб відповідно.

Висновок очевидний. На сьомий рік війни переміщення громадян між Україною і РФ (+РБ) неухильно скорочується. Зв'язки рвуться, що цілком логічно. Так що візовий режим можна (і на мій погляд потрібно) вводити цілком спокійно. Процес пройде цілком безболісно. А відмову у візі зробити, як у США. Тобто без пояснень причин з перестраховкою. І різного роду Бастам і Моргенштернам доведеться переконливо доводити в консульстві, що їх присутність в Україні необхідна і не шкодить. Це нормально. Нехай щастить - кому треба, переведе правильно. Через покоління в здоровому глузді нікому і в голову не прийде туди їздити.