Почему визовый режим с Россией можно спокойно вводить

Интересную статистику дает Госпогранслужба по пересечению границы Украины уже в 2021 году

Интересную статистику дает Госпогранслужба по пересечению границы Украины уже в 2021 году

Неизлечимые ватники и ватные политики могут сколько угодно рвать глотки про "адиннарот" и петь песни про то, что "политики поссорили простых людей в Украине и РФ". Про крепкие связи, которые сохранятся, несмотря на российскую агрессию, которую они стыдливо называют "конфликтом на Востоке". Вот только они врут. И это проходит только в прямом эфире на уровне эмоциональных заявлений или на митинге. Объективные процессы от этого не меняются и тенденции сохраняются. Цифры - самая упрямая штука. И судя по этим самым цифрам пересечения границы, в Мордор наши соотечественники ездят все реже.

Итак, по сообщению Госпогранслужбы, за первые три месяца этого года государственную границу Украины в обоих направлениях пересекли почти 4,3 млн граждан страны. Больше всего украинских граждан пересекли границу со странами ЕС – более 2,4 млн "Из них границу с Польшей на выезд и въезд пересекло более 1,5 млн наших земляков, свыше 640 тыс. украинцев пересекли границу с Венгрией, больше 213 тыс. – с Румынией, около 90 тыс. – со Словакией. И это только сухопутный наземный участок границы", – говорится в сообщении. Также 1,3 млн украинцев путешествовали по воздуху. Понятно, что самолеты из Украины в РФ не летают совсем, так что эти 1,3 млн исключительно направление Евросоюза и курортные чартеры типа Египта и Турции плюс немного дальних рейсов. А в страны бывшего СССР (РФ и Беларусь) на выезд и въезд путешествовало 316 тыс. и 66 тыс. человек соответственно.

Вывод очевидный. На седьмой год войны перемещения граждан между Украиной и РФ (+РБ) неуклонно сокращается. Связи рвуться, что вполне логично. Так что визовый режим можно (и на мой взгляд нужно) вводить вполне спокойно. Процесс пройдет вполне безболезненно. А отказ в визе сделать, как у США. То есть без объяснений причин с перестраховкой. И разного рода Бастам и Моргенштернам придется убедительно доказывать в консульстве, что их присутствие в Украине необходимо и не вредит. Это нормально. Нехай щастить - кому надо, переведет правильно. Через поколение в здравом уме никому и в голову не придет туда ездить.