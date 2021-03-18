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Кирилл Сазонов политолог [email protected]
18 марта 2021, 16:50 6

Чем будет заниматься на Банковой новый зам Ермака

18 марта 2021, 16:50 6
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Назначен новый заместитель главы Офиса Президента Игорь Брусило. Официально будет заниматься международными визитами президента Зеленского. Знающие люди пишут, что это усиление международного направления работы ОП ориентированно в первую очередь на диалог с Вашингтоном
Назначен новый заместитель главы Офиса Президента Игорь Брусило. Официально будет заниматься международными визитами президента Зеленского. Знающие люди пишут, что это усиление международного направления работы ОП ориентированно в первую очередь на диалог с Вашингтоном
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Вполне логично - Соединенные Штаты наш стратегический партнер, значение которого сложно переоценить. И с новым американским президентом можно и нужно выстраивать отношения. Именно не на уровне деклараций о приверженности демократическим ценностям, это очевидный курс Украины. Нужно выводить сотрудничество с Америкой на принципиально новый уровень.

Например, проекты по добыче газа в Украине американскими кампаниями, возможно по урану. Мне всегда казалось очень перспективным использование опыта Польши по размещению военных баз США на нашей территории. Военно-морских и военно-воздушных в первую очередь. Потому что самостоятельно гонку вооружений в борьбе с РФ мы не тянем просто финансово. Намекают, что именно по направлению сотрудничества с США будут привлекать и другие кадры. Причем именно в ОП, а не в МИД.

США Владимир Зеленский Андрей Ермак Офис президента МИД

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