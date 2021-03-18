Чем будет заниматься на Банковой новый зам Ермака

Назначен новый заместитель главы Офиса Президента Игорь Брусило. Официально будет заниматься международными визитами президента Зеленского. Знающие люди пишут, что это усиление международного направления работы ОП ориентированно в первую очередь на диалог с Вашингтоном

Назначен новый заместитель главы Офиса Президента Игорь Брусило. Официально будет заниматься международными визитами президента Зеленского. Знающие люди пишут, что это усиление международного направления работы ОП ориентированно в первую очередь на диалог с Вашингтоном

Вполне логично - Соединенные Штаты наш стратегический партнер, значение которого сложно переоценить. И с новым американским президентом можно и нужно выстраивать отношения. Именно не на уровне деклараций о приверженности демократическим ценностям, это очевидный курс Украины. Нужно выводить сотрудничество с Америкой на принципиально новый уровень. Например, проекты по добыче газа в Украине американскими кампаниями, возможно по урану. Мне всегда казалось очень перспективным использование опыта Польши по размещению военных баз США на нашей территории. Военно-морских и военно-воздушных в первую очередь. Потому что самостоятельно гонку вооружений в борьбе с РФ мы не тянем просто финансово. Намекают, что именно по направлению сотрудничества с США будут привлекать и другие кадры. Причем именно в ОП, а не в МИД.

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