Чем будет заниматься на Банковой новый зам Ермака
Вполне логично - Соединенные Штаты наш стратегический партнер, значение которого сложно переоценить. И с новым американским президентом можно и нужно выстраивать отношения. Именно не на уровне деклараций о приверженности демократическим ценностям, это очевидный курс Украины. Нужно выводить сотрудничество с Америкой на принципиально новый уровень.
Например, проекты по добыче газа в Украине американскими кампаниями, возможно по урану. Мне всегда казалось очень перспективным использование опыта Польши по размещению военных баз США на нашей территории. Военно-морских и военно-воздушных в первую очередь. Потому что самостоятельно гонку вооружений в борьбе с РФ мы не тянем просто финансово. Намекают, что именно по направлению сотрудничества с США будут привлекать и другие кадры. Причем именно в ОП, а не в МИД.