Феєрична кар'єра Вітольда Фокіна в ТКГ

Феєрична історія роботи Вітольда Фокіна в ТКГ Мінська легко вміщується в двох анекдотах. Перший: У зоопарку хлопчик взяв у руку коржик і заліз в клітку до лева. Ну, що тут сказати? Хлопчик хотів погодувати лева? Хлопчик годував лева. Так і у нас. Дід страждав від того, що його всі забули? Дідусь хотів, щоб про нього знову говорили? Про дідуся говорять. Ну а цензурних слів ніхто і не обіцяв

Феєрична історія роботи Вітольда Фокіна в ТКГ Мінська легко вміщується в двох анекдотах. Перший: У зоопарку хлопчик взяв у руку коржик і заліз в клітку до лева. Ну, що тут сказати? Хлопчик хотів погодувати лева? Хлопчик годував лева. Так і у нас. Дід страждав від того, що його всі забули? Дідусь хотів, щоб про нього знову говорили? Про дідуся говорять. Ну а цензурних слів ніхто і не обіцяв

Справді, феєрична кар'єра Фокіна в української делегації це не політ. Це проліт. Позорище і образа українців. І він вилетить з цієї роботи, як пробка з пляшки. Треба думати, що на пенсію. Хоча, на мій погляд, по солідарній пенсійній системі скидатися на пенсію цьому персонажу добровільно мало хто з громадян України погодиться. Першим з приводу останньої, самої безглуздої заяви, висловився глава МВС Аваков. Назвав мерзотником і, цитую: "Махрового ідіота не можна ховати за старістю. Негайно гнати як мінімум знову на пенсію". Шефа підтримали представники поліції у соцмережах – у багатьох знайшлася пара "добрих" слів на адресу колишнього прем'єра. Якщо Фокін розраховував на захист голови ОП Єрмака, то марно. "Моя особиста позиція - пан Фокін повинен піти з ТК", - написав Єрмак. Пізніше з'явилася офіційна заява Офісу президента. "Заявам Вітольда Фокіна, які категорично розходяться з офіційними позиціями держави, вже дана належна оцінка. Насамперед - суспільством, яке заплатило велику ціну за свої ідеали", - заявили в ОП. Думаю, варіантів у Зеленського немає. Захищати Фокіна від українців, від Авакова і від Єрмака одночасно – немає сенсу і шансів. Висновок з диких заяв Фокіна, які я сприймаю як приклад чистого і нерозбавленого маразму, простий. Просто стало зрозуміло, чому після здобуття незалежності Україна не стала розвиватися так, як та ж Польща. Тому що у нас президентом був Кравчук, а главою уряду Фокін. Безпорадні, непотрібні і не дуже розумні люди. Це все пояснює. Ну а анонсом до звільнення цього позорища стане другий обіцяний анекдот: - Тато, а правда, що наш їжачок помер від старості? - Звичайно, синку. Був би їжачок молодший, він би втік від вантажівки...

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