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Євген Комаровський
Педіатр, автор кількох популярних книг для батьків, телеведучий

Як гуляти з дітьми під час карантину

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18 березня 2020, 12:20 36
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Головніше питання, яке наразі звучить з кожної праски: чи можна гуляти з дітьми?
Фото: freepick
Головніше питання, яке наразі звучить з кожної праски: чи можна гуляти з дітьми?


Відповідаю: можна, при наступних умовах:
- під час прогулянки ви не контактуєте з іншими людьми;
- діти спілкуються невеликими групами (до 5 осіб) під наглядом дорослих, які дотримують дистанцію;
- ви маєте можливість залишити власну оселю не вступаючи в контакти з іншими людьми і не облизуючи по дорозі двері, поручні, кнопки і т. д.
- ви знаєте, як правильно відкривати двері, як натискати кнопки ліфта, ви маєте з собою санитайзер і знаєте, як ним користуватися, ви готові, зрештою, пройтися по сходах пішки, уникаючи усіма облапаной і в більшості випадків практично не вентильованим кабіни ліфта;
- ви розумієте, що ліс і парк це хоч і далі, але набагато краще, ніж лавочка біля під'їзду.
До речі: саме зараз дорослі цілком можуть кооперуватися, щоб поки одна мама гуляє з двома дітьми, друга могла виспатися і відпочити від подвигу материнства.

Звертаю увагу: діти, позбавлені свіжого повітря, дадуть таку кількість бронхітів, тонзилітів, дерматитів, астм, загострення алергії і т. д. і т. п., що коронавірус здасться вам милою і привабливою болячкою.

P. S. Це думка приватної особи, засноване на певному знанні медицини, а також на здоровому глузді. У ваших місцевих лікарів та місцевої влади цілком може бути інша позиція й інші аргументи.

Автор(и) статті: Євген Комаровський

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