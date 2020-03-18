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Евгений Комаровский
Педиатр, автор нескольких популярных книг для родителей, телеведущий

Как гулять с детьми во время карантина

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18 марта 2020, 12:20 4
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Самый главный вопрос, который звучит уже из каждого утюга: можно ли гулять с детьми?
Фото: freepick
Самый главный вопрос, который звучит уже из каждого утюга: можно ли гулять с детьми?


Отвечаю: можно, при следующих условиях:
- во время прогулки вы не контактируете с другими людьми;
- дети общаются небольшими группами (до 5 человек) под присмотром взрослых, которые соблюдают дистанцию;
- вы имеете возможность покинуть собственное жилище не вступая в контакты с другими людьми и не облизывая по пути двери, поручни, кнопки и т.д.
- вы знаете, как правильно открывать двери, как нажимать кнопки лифта, вы имеете с собой санитайзер и знаете, как им пользоваться, вы готовы, в конце концов, пройтись по лестнице пешком, избегая всеми облапаной и в большинстве случаев практически не вентилируемой кабины лифта;
- вы понимаете, что лес и парк это хоть и дальше, но намного лучше, чем лавочка возле подъезда.
Кстати: именно сейчас взрослые вполне могут кооперироваться, чтобы пока одна мама гуляет с двумя детьми, вторая могла выспаться и отдохнуть от подвига материнства.

Обращаю внимание: дети, лишенные свежего воздуха, дадут такое количество бронхитов, тонзиллитов, дерматитов, астм, обострений аллергии и т.д.и т.п., что коронавирус покажется вам милой и привлекательной болячкой.

P.S. Это мнение частного лица, основанное на некотором знании медицины, а также на здравом смысле. У ваших местных врачей и местных властей вполне может быть другая позиция и другие аргументы.

Автор(ы) статьи: Евгений Комаровский

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