19:04  09 грудня
В Одесі посеред вулиці застрелили людину
16:59  09 грудня
У Києві понад 2 млн споживачів залишаються без електропостачання
15:38  09 грудня
У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії
Олексій Гончаренко Депутат Верховної Ради України VIII й IX скликань info@regionews.ua
09 грудня 2025, 19:57

Замість того, щоб будувати укриття, друзі Зеленського все розкрадали

09 грудня 2025, 19:57
Зараз 70% Києва без електроенергії – повідомляють у ЗМІ
Зараз 70% Києва без електроенергії – повідомляють у ЗМІ
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Просто жах від того, наскільки ми виявилися непідготовленими до цієї зими.

Замість того, щоб будувати укриття, друзі Зеленського все розкрадали, бо це "пустая трата денег"

Результати зараз бачать усі українці.

І все виглядає так, що далі краще не буде. Директор центру досліджень енергетики Харченко говорить, що запасного устаткування залишилося на 2-3 російські атаки.

І от питання до Зеленського й компанії, а вам подобається жити без світла та з цілодобовим гулом генераторів?

Володимир Зеленський відключення світла економіка енергетика війна
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
