Замість того, щоб будувати укриття, друзі Зеленського все розкрадали
Зараз 70% Києва без електроенергії – повідомляють у ЗМІ
Просто жах від того, наскільки ми виявилися непідготовленими до цієї зими.
Замість того, щоб будувати укриття, друзі Зеленського все розкрадали, бо це "пустая трата денег"
Результати зараз бачать усі українці.
І все виглядає так, що далі краще не буде. Директор центру досліджень енергетики Харченко говорить, що запасного устаткування залишилося на 2-3 російські атаки.
І от питання до Зеленського й компанії, а вам подобається жити без світла та з цілодобовим гулом генераторів?
