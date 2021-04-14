Як виглядають стартові розклади за півроку до виборів мера Харкова

Трохи більше як півроку до виборів мера Харкова. І на цей момент розклади орієнтовно виглядають так: є три найімовірніших претенденти - Добкін, Терехов і Світлична, і є ті, хто найпевніше включиться до кампанії не для перемоги, а для "розігріву" власних рейтингів

Трохи більше як півроку до виборів мера Харкова. І на цей момент розклади орієнтовно виглядають так: є три найімовірніших претенденти - Добкін, Терехов і Світлична, і є ті, хто найпевніше включиться до кампанії не для перемоги, а для "розігріву" власних рейтингів

Поки найсильнішим претендентом виглядає Добкін. У нього 100% впізнаваність, статус наступника Кернеса, давно складений чималий ядерний електорат, медійний ресурс з доступом до загальноукраїнських ЗМІ. Однак є ще Терехов – в.о. мера, секретар Харківської міськради. Котрий старанно формує публічний образ серйозного політика і також позиціонує себе як наступник Кернеса. Стартова позиція "виконувач обов’язків" теоретично є ідеальним стартом і майже гарантією отримання посади – але не у випадку Терехова. Він надто сильно поступається за всіма статтями Добкіну. А є ж іще ексголова ХОДА, а тепер нардеп Юлія Світлична. Вона вміє завжди дуже активно і якісно працювати у виборчих кампаніях. 78% на довиборах у Верховна Раду та проходження іменного блоку майже в усі місцеві ради Харківської області – це потужний результат. Якщо додати непогану медійну подушку, високу впізнаваність і наявність ядерного електорату – як мінімум Терехова посунути Світличній буде не складно. В Харкові є значна частка електорату, котрий не визначився, але десятиріччями знайомих облич бачити в мерах не хоче. Питання лише одне - як вона бачить свої політичні плани, і чи входить до цих планів балотування на посаду мера Харкова. В цілому, це і є основні претенденти на посаду мера Харкова, між якими і відбуватиметься боротьба в ході виборчої кампанії. Так, ще є "друга лінія": може підключитись той же Мураєв, нагадати про себе Фельдман, партія влади напевне висуне чергового шоумена, ОПЗЖ врешті визначиться з кандидатом... Але це в будь-якому випадку буде бекґраунд до змагання головних претендентів. Звісно, за півроку ситуація може ще не раз змінитись, але на старті кампанії розклади саме такі.

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