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Олексій Голобуцький політтехнолог [email protected]
14 квітня 2021, 15:20 27

Як виглядають стартові розклади за півроку до виборів мера Харкова

14 квітня 2021, 15:20 27
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Трохи більше як півроку до виборів мера Харкова. І на цей момент розклади орієнтовно виглядають так: є три найімовірніших претенденти - Добкін, Терехов і Світлична, і є ті, хто найпевніше включиться до кампанії не для перемоги, а для "розігріву" власних рейтингів
Трохи більше як півроку до виборів мера Харкова. І на цей момент розклади орієнтовно виглядають так: є три найімовірніших претенденти - Добкін, Терехов і Світлична, і є ті, хто найпевніше включиться до кампанії не для перемоги, а для "розігріву" власних рейтингів
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Поки найсильнішим претендентом виглядає Добкін. У нього 100% впізнаваність, статус наступника Кернеса, давно складений чималий ядерний електорат, медійний ресурс з доступом до загальноукраїнських ЗМІ.

Однак є ще Терехов – в.о. мера, секретар Харківської міськради. Котрий старанно формує публічний образ серйозного політика і також позиціонує себе як наступник Кернеса. Стартова позиція "виконувач обов’язків" теоретично є ідеальним стартом і майже гарантією отримання посади – але не у випадку Терехова. Він надто сильно поступається за всіма статтями Добкіну. А є ж іще ексголова ХОДА, а тепер нардеп Юлія Світлична. Вона вміє завжди дуже активно і якісно працювати у виборчих кампаніях.

78% на довиборах у Верховна Раду та проходження іменного блоку майже в усі місцеві ради Харківської області – це потужний результат. Якщо додати непогану медійну подушку, високу впізнаваність і наявність ядерного електорату – як мінімум Терехова посунути Світличній буде не складно. В Харкові є значна частка електорату, котрий не визначився, але десятиріччями знайомих облич бачити в мерах не хоче. Питання лише одне - як вона бачить свої політичні плани, і чи входить до цих планів балотування на посаду мера Харкова.

В цілому, це і є основні претенденти на посаду мера Харкова, між якими і відбуватиметься боротьба в ході виборчої кампанії.

Так, ще є "друга лінія": може підключитись той же Мураєв, нагадати про себе Фельдман, партія влади напевне висуне чергового шоумена, ОПЗЖ врешті визначиться з кандидатом... Але це в будь-якому випадку буде бекґраунд до змагання головних претендентів.

Звісно, за півроку ситуація може ще не раз змінитись, але на старті кампанії розклади саме такі.

вибори мер Харків Юлія Світлична Михайло Добкін Терехов Ігор

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