Как выглядят стартовые расклады за полгода до выборов мэра Харькова

Чуть больше чем полгода до выборов мэра Харькова. И на данный момент расклады ориентировочно выглядят так: есть три наиболее вероятных претендента - Добкин, Терехов и Светличная, и есть те, кто, скорее всего, включится в кампанию не для победы, а для "разогрева" собственных рейтингов

Чуть больше чем полгода до выборов мэра Харькова. И на данный момент расклады ориентировочно выглядят так: есть три наиболее вероятных претендента - Добкин, Терехов и Светличная, и есть те, кто, скорее всего, включится в кампанию не для победы, а для "разогрева" собственных рейтингов

Пока самым сильным претендентом выглядит Добкин. У него 100% узнаваемость, статус преемника Кернеса, давно составлен немалый ядерный электорат, медийный ресурс с доступом к общеукраинским СМИ. Однако есть еще Терехов – и.о. мэра, секретарь Харьковского горсовета. Который старательно формирует публичный образ серьезного политика и также позиционирует себя как преемник Кернеса. Стартовая позиция "исполняющий обязанности" теоретически является идеальным стартом и почти гарантией получения должности – но не в случае Терехова. Он слишком сильно уступает по всем статьям Добкину. А есть же еще экс-глава ХОГА, а теперь нардеп Юлия Светличная. Она умеет всегда очень активно и качественно работать в избирательных кампаниях. 78% на довыборах в Верховную Раду и проход именного блока почти во все местные советы Харьковской области – это мощный результат. Если добавить неплохую медийную подушку, высокую узнаваемость и наличие ядерного электората – как минимум Терехова подвинуть Светличной будет несложно. В Харькове есть значительная доля электората, который не определился, но десятилетиями знакомых лиц видеть в мэрах не хочет. Вопрос только один - как она видит свои политические планы, и входит ли в эти планы баллотирование на пост мэра Харькова. В целом, это и есть основные претенденты на пост мэра Харькова, между которыми и будет происходить борьба в ходе избирательной кампании. Да, еще есть "вторая линия": может подключиться тот же Мураев, напомнить о себе Фельдман, партия власти наверняка выдвинет очередного шоумена, ОПЗЖ в конце концов определится с кандидатом... Но это в любом случае будет бэкграунд к соревнованию претендентов. Конечно, за полгода ситуация может еще не раз измениться, но на старте кампании расклады именно такие.

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