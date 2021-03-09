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Олександр Черненко політичний експерт [email protected]
09 березня 2021, 16:45 5

Уся будівля на Банковій - це якийсь суцільний термальний басейн

09 березня 2021, 16:45 5
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Почитав конспект захоплюючої розмови бацманмендель
Почитав конспект захоплюючої розмови бацманмендель
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Це треба ж так налажати навіть у такому компліментарному інтерв’ю?

Насправді все дуже запущено, але це не тільки біда цих персонажів, це біда країни.

Ми звикли вважати, що Зеленський купається у "теплій ванні". Але, судячи зі сприйняття дійсності речницею президента, уся будівля на Банковій це якийсь суцільний термальний басейн, а будь-хто, хто намагається хоч трохи включити холодний душ, оголошуються одразу ботами, фейкометами, хейтерами та дезінформаторами.

А ще неймовірно вражає гіпертрофоване его у звичайного технічного працівника допоміжного органу. Давати оцінки українським політиками, хамити експертам зі світовим ім’ям, публічно ділити журналістів на "професійних" і "не дуже" - це якраз те, що входить до "джоб діскрипшин" прес-секретаря президента (насправді - ні).

Інформаційна цінність цього інтерв’ю практично нульова (адже хайп - це не інформація), але пропоную Алєсє Бацман не зупинятися.

В ОПУ працює ще багато секретарок, буфетниць, айтішників і водіїв. Всі вони можуть десь на тому рівні формулювати власні думки чи навіть краще розказати, скільки разів Зеленський може "ввійти в історію", який "імпозантний Єрмак" і "потєряний Богдан" і що "при Порошенку такого не було".

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