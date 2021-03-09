16:54  09 марта
Украина одобрила COVID-вакцину Sinovac китайского производства - Reuters
15:15  09 марта
Судьи, нардепы и министры: НАПК начало проверку деклараций 88 чиновников
18:41  09 марта
На Донбассе боевики 18 раз стреляли из запрещенного вооружения - штаб
UA | RU
UA | RU
Александр Черненко политический эксперт [email protected]
09 марта 2021, 16:45 6

Все здание на Банковой - это какой-то сплошной термальный бассейн

09 марта 2021, 16:45 6
Читайте також українською мовою
Почитал конспект увлекательного разговора бацманмендель
Почитал конспект увлекательного разговора бацманмендель
Читайте також
українською мовою

Это надо же так налажать даже в таком комплиментарном интервью?

На самом деле все очень запущено, но это не только беда этих персонажей, это беда страны.

Мы привыкли считать, что Зеленский купается в "теплой ванне". Но, судя по восприятию действительности спикером президента, все здание на Банковой это какой-то сплошной термальный бассейн, а любой, кто пытается хоть немного включить холодный душ, объявляются сразу ботами, фейкометами, хейтерами и дезинформаторами.

А еще невероятно впечатляет гипертрофированное эго у обычного технического работника вспомогательного органа. Давать оценки украинским политиками, хамить экспертам с мировым именем, публично делить журналистов на "профессиональных" и "не очень" - это как раз то, что входит в "джоб дискрипшин" пресс-секретаря президента (на самом деле - нет).

Информационная ценность этого интервью практически нулевая (ведь хайп - это не информация), но предлагаю Алесе Бацман не останавливаться.

В ОПУ работает еще много секретарш, буфетчиц, айтишников и водителей. Все они могут где-то на том уровне формулировать собственные мысли или даже лучше рассказать, сколько раз Зеленский может "войти в историю", какой "импозантный Ермак" и "потерянный Богдан" и что "при Порошенко такого не было".

Владимир Зеленский ОПУ президент Интервью Юлия Мендель

Для преодоления COVID-19 надо увеличить темпы вакцинации, а не вводить локдаун - Зеленский
09 марта 2021, 14:46
Зеленский хочет пожизненно заблокировать в YouTube телеканалы Медведчука
09 марта 2021, 12:06
В Украине начнет работу центр противодействия дезинформации, - Зеленский
09 марта 2021, 11:42
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Это Мукачево, детка: воспользуется ли Балога-сын шансом стать "мэром на века"
"Дубиной" по Зеленскому: сможет ли Коломойский расколоть в парламенте "слуг народа"
Все публикации »
Александр Черненко
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua