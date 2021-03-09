Почитал конспект увлекательного разговора бацманмендель

Почитал конспект увлекательного разговора бацманмендель

Это надо же так налажать даже в таком комплиментарном интервью?

На самом деле все очень запущено, но это не только беда этих персонажей, это беда страны.

Мы привыкли считать, что Зеленский купается в "теплой ванне". Но, судя по восприятию действительности спикером президента, все здание на Банковой это какой-то сплошной термальный бассейн, а любой, кто пытается хоть немного включить холодный душ, объявляются сразу ботами, фейкометами, хейтерами и дезинформаторами.

А еще невероятно впечатляет гипертрофированное эго у обычного технического работника вспомогательного органа. Давать оценки украинским политиками, хамить экспертам с мировым именем, публично делить журналистов на "профессиональных" и "не очень" - это как раз то, что входит в "джоб дискрипшин" пресс-секретаря президента (на самом деле - нет).

Информационная ценность этого интервью практически нулевая (ведь хайп - это не информация), но предлагаю Алесе Бацман не останавливаться.

В ОПУ работает еще много секретарш, буфетчиц, айтишников и водителей. Все они могут где-то на том уровне формулировать собственные мысли или даже лучше рассказать, сколько раз Зеленский может "войти в историю", какой "импозантный Ермак" и "потерянный Богдан" и что "при Порошенко такого не было".