Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині

Завтра всіх українців, які прибули з Китаю привезуть в санаторій в Нові Санжари.

Фото: UATravel.info

Завтра всіх українців, які прибули з Китаю привезуть в санаторій в Нові Санжари.

САНАТОРІЙ. Інфекційних лікарень в Україні не знайшли. Керівництво району вже отримало розпорядження.

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