Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
Завтра всіх українців, які прибули з Китаю привезуть в санаторій в Нові Санжари.
Завтра всіх українців, які прибули з Китаю привезуть в санаторій в Нові Санжари.
САНАТОРІЙ.
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- 16:43 14 лютого Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
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