Коронавірус: МЗС назвав час прильоту українців з Уханя (ФОТО)
Як повідомили RegioNews у пресслужбі посольства України в Китаї, українські медики завершують інструктаж евакуйованих.
Також повідомляється, що пасажири українського рейсу в обов’язковому порядку пройшли медико-санітарний контроль на предмет виявлення ознак захворювання на коронавірус COVID-19.
У свою чергу держсекретар Міністерства закордонних справ Андрій Заяць заявив, що на посадку з’явилися всі 48 громадян України та 29 іноземних громадян: вісім - Аргентини, п’ять - Домінікани, п’ять – Еквадору, чотири – Сальвадору, по два – Казахстану та Коста-Рики й по одному громадянину інших держав, повідомляє Радіо Свобода.
За його словами, громадяни Казахстану залишать борт під час посадки в Алмати через кілька годин після вильоту з Уханя. Крім того, в Алмати зміниться екіпаж рейсу, додав він.
За даними представника ДСНС, приліт літака з Уханя в Україну очікується орієнтовно в четвер, 20 лютого, о 8-й ранку. При цьому аеропорт посадки літака, як і чотири місця обсервації евакуйованих з Уханя українців та іноземців, поки не розголошують.
Нагадаємо, вночі, 19 лютого, з Києва вилетів літак до китайського міста Ухань, який проведе евакуацію українців та громадян ще десяти країн у зв'язку з коронавірусом. Всього в евакуаційному списку 48 громадян України та 29 іноземців.
Зазначимо, у Китаї кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусів COVID-19, становить вже 2011 осіб.
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