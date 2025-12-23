12-річна школа в Україні стане обов'язковою: коли запрацює нова система

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

По всій Україні з 1 вересня 2027 року почне діяти 12-річна система шкільної освіти

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова, передає RegioNews.

"Це не питання бажання, а виконання закону, який прийнятий ще у 2020 році. Зміни в цій частині не вносилися і не можуть вноситися, адже це питання сталості реформи", – пояснила Кузьмичова.

За її словами, наразі у школах тривають пілотні проекти, де 12-річне навчання запроваджено на рік раніше. А з 2027 року всі школи та ліцеї, що працюють в Україні, перейдуть на новий формат.

"Всі діти, які підуть у 10-й клас у 2027 році, навчатимуться 12 років. Частина учнів уже навчається за цим стандартом з 2018 року", – додала заступниця міністра.

Реформа почала реалізовуватися у 2018 році, і відтоді всі першокласники вчаться за новим стандартом, який передбачає 12-річне навчання.

Кузьмичова наголосила, що в якому саме віці віддавати дитину до школи – вирішують лише батьки. Чітких обов'язків щодо віку початку навчання не передбачено.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що із наступного навчального року всі учні будуть забезпечені безкоштовними гарячими обідами. Про це повідомили у Міносвіти у відповідь на інформаційний запит RegioNews.