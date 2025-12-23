13:09  23 грудня
На Тернопільщині водій Audi збив 77-річну жінку
10:45  23 грудня
На Полтавщині на узбіччі дороги знайшли тіло жінки
09:57  23 грудня
На Закарпатті на Свалявському сміттєзвалищі виявили небезпечні медичні відходи
23 грудня 2025, 14:45

Будинки, автомобілі, незаконна зброя: прокуратура викрила посадовця Сил логістики ЗСУ, який заробив мільйони під час війни

23 грудня 2025, 14:45
Фото: Нацполіція
Прокурори Офіс Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника Центрального управління забезпечення пально-мастильними матеріалами Тилу Командування Сил логістики Збройні Сили України. З'ясувалось, що він "заробив" мільйони під час війни

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, за 2020-2024 роки посадовець набув активи, вартість яких перевищує його офіційні доходи. Це 15 земельних ділянок, три автомобілі, недобудований житловий будинок, квартиру та цінні папери. Загалом це понад 17 мільйонів гривень.

Зараз на його майно наклали арешт. Під час обшуку за місцем проживання колишнього посадовця знайшли вогнепальну зброю та бойові припаси, які зберігалися без передбаченого законом дозволу.

"Нагадаємо: дії колишнього посадовця кваліфіковано за ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення) та ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами)", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, на Буковині повідомлено про підозру 15 посадовцям за масштабні розкрадання бюджетних коштів. Серед яких – керівники комунальних підприємств, сільські голови, очільники державних установ, представники приватних компаній та підрядних організацій.

ЗСУ прокуратура
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
07 серпня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
