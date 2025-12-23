Будинки, автомобілі, незаконна зброя: прокуратура викрила посадовця Сил логістики ЗСУ, який заробив мільйони під час війни

Фото: Нацполіція

Прокурори Офіс Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника Центрального управління забезпечення пально-мастильними матеріалами Тилу Командування Сил логістики Збройні Сили України. З'ясувалось, що він "заробив" мільйони під час війни

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, за 2020-2024 роки посадовець набув активи, вартість яких перевищує його офіційні доходи. Це 15 земельних ділянок, три автомобілі, недобудований житловий будинок, квартиру та цінні папери. Загалом це понад 17 мільйонів гривень.

Зараз на його майно наклали арешт. Під час обшуку за місцем проживання колишнього посадовця знайшли вогнепальну зброю та бойові припаси, які зберігалися без передбаченого законом дозволу.

"Нагадаємо: дії колишнього посадовця кваліфіковано за ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення) та ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами)", - повідомили в прокуратурі.

