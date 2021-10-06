Інтрига округу №197 на Черкащині: Три Голуба проти двох Войцехівських

31 жовтня на Черкащині, у виборчому окрузі №197, який звільнився після призначення головою ОДА раніше обраного нардепа Олександра Скічка, оберуть нового народного представника

31 жовтня на Черкащині, у виборчому окрузі №197, який звільнився після призначення головою ОДА раніше обраного нардепа Олександра Скічка, оберуть нового народного представника

Виборча кампанія, хоч реєстрація кандидатів завершилася лише минулого тижня, вже у самому розпалі. RegioNews продовжує слідкувати за подіями на Черкащині та аналізує, чому ця кампанія обіцяє бути не менш скандальною, аніж на проміжних виборах у Надвірній, де переміг висуванець від "слуг" Василь Вірастюк.

На Черкащину їдуть з усієї України

Для участі у перегонах зареєструвалися аж 26 кандидатів. Серед них є як явні фаворити – відомі в області діячі, так і темні конячки, чиї прізвища більшість виборців чує вперше.

Серед відомих імен: мер Золотоноші Віталій Войцехівський, екс-нардеп від БПП та зять одного з лідерів "Батьківщини" Сергія Соболєва - Владислав Голуб і заступник голови Черкаської облради та колишній кремлівський політв’язень, журналіст Роман Сущенко. Також спробує вибороти мандат один з лідерів "Свободи" Андрій Іллєнко.

Ця четвірка, вважають місцеві спостерігачі, й створить основне навантаження на свідомість виборців 197-го округу. Тоді як решта інших беруть участь у виборах не стільки заради перемоги, скільки переслідують інші цілі.

Досить несподіваною є участь у виборах не лише політиків місцевого рівня, а й представників суто регіональних проектів з інших областей. У списку ми знайдемо членів таких екзотичних партій, як "Рівне разом", "Молодий Харків", "Блок Едуарда Гурвіца", "Української галицької партії", "Команди Андрія Балоги" та інших. Сторонньому спостерігачеві важко зрозуміти, що шукають на черкаських ланах представники, наприклад, мукачівської групи Балог. Але можливо в ході кампанії ця інтрига розкриється.

Пул фаворитів

Щодо фаворитів перегонів, то головна боротьба розгорнеться, ймовірно, між мером Золотоноші Віталієм Войцехівським, якого висунула партія "Слуга народу" та представником місецвого бізнес-конгломерату Владиславом Голубом.

Войцехівський має досить солідний політичний бекграунд. Минулої осені він втретє був обраний міським головою Золотоноші. І кожні свої вибори він проходив під різними політичними стягами. У 2010-му його висунула маловідома партія "Союз. Чорнобиль. Україна". Але це формально. Насправді ж за ним на той момент стояла потуга партії тодішнього президента Віктора Януковича - Партія регіонів, чия підтримка стала визначальною для перемоги Войцехівського.

У 2015 році передбачливий мер перейшов під крило партії вже нового президента, Петра Порошенка. І переміг завдяки своєму альянсу з БПП. Нарешті, в 2020-му Войцехівський перефарбувався у кольори партії вже Володимира Зеленського. І знову прогнозовано виграв.

Але на шанси мера перемогти під час виборів нардепа впливає вже не лише політичний окрас. Він є досить популярним серед своїх містян завдяки успішній господарській діяльності на посаді очільника громади і відсутності суттєвих провалів у роботі міської інфраструктури. Золотоноша є, по суті, ключем до перемоги на виборах, оскільки є центром округу і може сперечатись за лідерство по кількості виборців лише з Каневом та частиною Черкас. Тож враховуючи, що у інших кандидатів, на відміну від Войцехівського, немає такого потужного ядра, як ціле місто, це додає йому перспектив у загальному заліку.

Водночас свої переваги є і у Владислава Голуба. За ним – досить потужний ресурс кола великих бізнесів. Йдеться про конгломерацію аграрних і промислових баронів, чиї інтереси зосереджено на Черкащині і які на взаємовигідних компромісних умовах контролюють такий потужний владний центр впливу, як Черкаська обласна рада. Однією з ключових фігур тут є аграрний олігарх, власник Миронівського хлібопродукту Юрій Косюк. Це означає, що Голуб буде підтриманий не лише на адміністративному рівні, а й матиме для ведення кампанії значний матеріальний ресурс.

Голуб став для цієї групи впливу найбільш прийнятним кандидатом через його доволі високу впізнаваність в окрузі. В 2019-му він вже брав участь у боротьбі за крісло нардепа і посів друге місце після "зеленого" Олександра Скічка. І хоч сьогодні Скічко є уособленням команди Зеленського на Черкащині і контролює адміністративну вертикаль, проте це не гарантує Войцехівському, за якого "впрягається" Скічко, що адмінресурс в очікуваній мірі зіграє на користь "зеленого" мера.

Третій учасник групи лідерської четвірки, колишній в’язень Кремля, що був повернутий в Україну два роки тому, Роман Сущенко йде від "Європейської солідарності". Він зараз перебуває у статусі першого заступника голови обласної ради. І хоч цю посаду не можна назвати посадою мрії, Роман Володимирович почувається тут доволі комфортно. Його участь у виборах – вимога партії, яка не може на нинішньому етапі дозволити собі пропустити вибори. Хоча, треба сказати, особливого ресурсу Сущенку у штабі Петра Порошенка виділяти також не планують. Там, за чутками, шукають спонсорів, які зможуть вкластись у кампанію. Але як би там не було, і загальна доволі незначна популярність Сущенка на Черкащині, і відсутність можливості "світитись" в місцевому медіапросторі, як це роблять вже тривалий час його суперники, не залишають йому особливих шансів проти Войцехівського та Голуба.

Участь в кампанії Андрія Іллєнка – швидше, з розряду "не переможу – так зігріюсь". "Свободі" загалом та Іллєнку зокрема потрібно про себе нагадувати, аби остаточно не потонути у глибинах народної пам’яті. Тож соратники Тягнибока скористаються цим шансом аби нагадати про себе.

Двійники і трійники фаворитів

Тим часом нинішній перебіг кампанії дозволяє говорити, що за скандальністю вона цілком може дотягнути до надвірнянської, в якій неймовірними зусиллями вдалося протягнути в Раду провладного кандидата Вірастюка.

Гучний скандал виник навколо реєстрації командами обох фаворитів двійників своїх конкурентів. У списку фігурує один повний тезка золотоніського мера. Насправді це мешканець Києва, такий собі Віктор Шевченко, який лише 14 вересня змінив своє ім’я і став Віталієм Олександровичем Войцехівським.

З цього приводу у штабі власника оригінального прізвища сильно схвилювалися. І навіть звернулися заявою в поліцію. Але в реєстрації Шевченку-Войцехівському не відмовили, оскільки порушень закону не знайшли. Тож двійник фігурує у реєстрах ЦВК поруч з 25-ма іншими претендентами.

Тим часом головний конкурент Войцехівського, Голуб, також може "потішитись": окрім нього, для участі у виборах зареєструвалися ще дві його абсолютні копії. І тепер в списку Голубів аж троє.

Триває позиційна боротьба і на рівні вулиці. Часто команди-конкуренти вдаються до залучення "тітушок", які зривають зустрічі кандидатів з виборцями, як це сталося, наприклад, 1 жовтня в Черкасах, де Войцехівський працював з виборцями на дитячому майданчику.

Очевидно, що до часу входження у кульмінацію Черкащина стане свідком ще не одного скандалу. Але головна інтрига очікується все ж під час підрахунку голосів та можливих судових баталій після встановлення результатів – саме до цього етапу кампанії штаби кандидатів готуються особливо ретельно.