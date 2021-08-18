"Зіга" від Марцінківа: як франківський мер повеселив громадськість своєю черговою ексцентричною ідеєю

Епатажний міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків знову відзначився скандальною заявою, яку розкритикували самі ж містяни

Епатажний міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків знову відзначився скандальною заявою, яку розкритикували самі ж містяни

Івано-Франківський очільник викликав бурхливі емоції, запропонувавши "всього лиш" відремонтувати комунальний готель. У чому причина справжньої антифашистської драми, що виникла у столиці Прикарпаття на рівному місці, та які справжні – на відміну від фасаду будівлі – проблеми доводиться вирішувати Руслану Марцінківу, розбирався RegioNews.

Не Львів, не скандинави

Міська влада Івано-Франківська, яка зовсім недавно, кілька тижнів тому, зверталася до міністерства освіти та науки із проханням ввести у всіх школах країни предмет "Християнська етика", знову збурила громадськість резонансною заявою. Втім, цього разу маятник хитнувся, прямо скажемо, у протилежний бік.

Мер Руслан Марцінків поінформував у себе в Facebook про майбутню реконструкцію комунального готелю. Здавалося б, нічого особливого – звичайний ремонт. Але, по-перше, готель, який колись називався просто "Прикарпаття", зараз носить значно яскравішу назву - "Бандерштадт". Ця напівжартівлива назва, яку використовували у своїй творчості, зокрема, легендарні "Брати Гадюкіни", давно асоціюється з іншим галицьким містом – Львовом, але у Івано-Франківську на це не зважили і дали готелю таке нове ім'я. Втім, найголовніше у цій історії – не назва, як така.

Бо Марцінків оприлюднив дизайн фасаду "Бандерштадту" після майбутньої реконструкції. І отут стався справжній вибух – оскільки на червоно-чорному фасаді будівлі чітко видніється руна Совіло. Яким боком до міста у межиріччі Бистриць цей елемент давньої германсько-скандинавської абетки, пан мер не став пояснювати. За нього це зробили користувачі соцмереж.

Від СС до Гітлерюгенду

По-перше, у коментарях до посту Марцінківа моментально з'явився відфотошоплений варіант із двома рунами Совіло, що, як відомо, є логотипом нацистської військово-поліційної організації СС (Schutzstaffel). Цікаво, що одним із тих, хто похвалився цим витвором фотошоп-мистецтва, став радник Марцінківа з питань безпеки та правопорядку Назарій Кішак. Хоча у себе на сторінці Кішак заявив, що "прив'язку до руни", мовляв, усього лиш "розгледіли", а так фасад – чудовий.

На тому, що прив'язку до руни не просто розгледіли, наголосив і авторитетний історичний ресурс "Історична правда", акуратно заявивши про візуальний елемент, "який фактично повторює стилізовану руну в емблемі СС".

Однією згадкою про Schutzstaffel не обмежилося. В коментарях згадали про те, що самотня руна Совіло слугувала емблемою на фанфарних вимпелах у дитячій організації Deutsches Jungvolk. Це була, так би мовити, молодша група сумнозвісного Гітлерюгенду. До DJ входили хлопчики віком від 10 до 14 років. В якому напрямку відбувалося виховання цих молодших підлітків, можна не пояснювати – класичний набір у вигляді націонал-соціалізму, персональної вірності Адольфу Гітлеру, культу фізичної сили та мілітаризму, ну, і, звісна річ, антисемітизму.

Чергова піар-невдача

На загальноукраїнський рівень історія із руною на фасаді "Бандерштадту" вийшла винятково на шпальтах ЗМІ – політичні сили, особливо проросійські, для яких подібні історії є справжньою знахідкою, проігнорували прикарпатсько-бандерштадтівський скандал. Зате на Марцінківу відігралися прості користувачі Facebook – "перебор", "жах", "провокатор", "якась діч". Хоча знайшлися і ті, хто виправдовував таке рішення міської влади – мовляв, "на храмі Гробу Господнього в Єрусалимі теж є руни".

В цілому, реакція соцмережевої громадськості, як це часто буває у випадку Марцінківим, виявилася, скоріше, негативною. Так було і в попередніх скандалах за участю міського голови Івано-Франківська – і з ідеєю освячення палацу Потоцьких після виступу там гурту "Хамерман Знищує Віруси", і з депортацією ромів з привокзальної площі до історичної закарпатської батьківщини.

Але якщо у ромській історії частина містян була все-таки на боці міського голови, з суто практичних міркувань (роми на Привокзальній, як не крути, додавали свого до антисоціальної, а то й відверто кримінальної ситуації біля залізничних воріт міста), то в ситуації із руною на комунальному готелі жодної практичної вигоди не знайшлося.

Франківців відволікають від…

Як показує практика політичного життя, подібні резонансні – до того ж на рівному місці – заяви відбуваються або з ідейних міркувань тих, хто їх зробив, або ж для маскування реальних проблем на інших фронтах боротьби за світле майбутнє. І як тут не згадати, що буквально за п'ять днів до історії з готелем Марцінківу довелося визнати, що чергова дата початку будівництва під'їзної розв'язки до багатостраждального мосту на Пасічну виявилася фікцією.

Ми вже писали, що роботи в районі вулиці Надрічної (однієї із ключових магістралей Івано-Франківська) мали розпочатися ще у середині липня. Через місяць жодних робіт на відповідній території не ведеться. Градоначальник пояснив, що проблема – знову в тендерах.

Втім, заспокоїв Марцінків, розв'язка таки буде, оскільки цей об'єкт внесли у президентський проєкт "Велике будівництво". Тож у вересні місто отримає ще 100 млн грн на будівництво довгоочікуваної розв'язки (в цілому до кінця року Франківськ матиме 160 млн). Всього ж, згідно із інформацією на порталі ProZorro, міст на Пасічну з усіма розв'язками потребує 329,69 млн грн. І де взяти гроші, яких не вистачає…

От і доводиться Марцінківу та "свободівській" Івано-Франківській міськраді імітувати бурхливу діяльність на інших напрямках – боротися за християнську етику в школах та малювати скандинавсько-нацистські руни на комунальній власності.