"Зига" от Марцинкива: как франковский мэр повеселил общественность своей очередной эксцентричной идеей

Эпатажный городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив вновь отметился скандальным заявлением, которое раскритиковали сами же горожане

Эпатажный городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив вновь отметился скандальным заявлением, которое раскритиковали сами же горожане

Ивано-Франковский глава вызвал бурные эмоции, предложив "всего лишь" отремонтировать коммунальный отель. В чем причина настоящей антифашистской драмы, возникшей в столице Прикарпатья на ровном месте, и какие настоящие – в отличие от фасада здания – проблемы приходится решать Руслану Марцинкиву, разбирался RegioNews.

Не Львов, не скандинавы

Городская власть Ивано-Франковска, которая совсем недавно, несколько недель назад, обращалась в министерство образования и науки с просьбой ввести во всех школах страны предмет "Христианская этика", снова возмутила общественность резонансным заявлением. Впрочем, на этот раз маятник качнулся, прямо скажем, в противоположную сторону.

Мэр Руслан Марцинкив сообщил у себя в Facebook о предстоящей реконструкции коммунального отеля. Казалось бы, ничего особенного – обычный ремонт. Но, во-первых, гостиница, которая когда-то называлась просто "Прикарпатье", сейчас носит значительно более яркое название - "Бандерштадт". Это полушутливое название, которое использовали в своем творчестве, в частности, легендарные "Брати Гадюкіни", давно ассоциируется с другим галицким городом Львовом, но в Ивано-Франковске на это не отреагировали и дали отелю такое новое имя. Впрочем, самое главное в этой истории – не название, как таковое.

Ведь Марцинкив обнародовал дизайн фасада "Бандерштадта" после предстоящей реконструкции. И тут произошел настоящий взрыв, поскольку на красно-черном фасаде здания четко виднеется руна Совело. Каким боком к городу в междуречье Быстриц этот элемент древней германско-скандинавской азбуки, господин мэр не стал объяснять. За него это сделали пользователи соцсетей.

От СС до Гитлерюгенда

Во-первых, в комментариях к посту Марцинкива моментально появился отфотошопленный вариант с двумя рунами Совело, что, как известно, является логотипом нацистской военно-полицейской организации СС (Schutzstaffel). Интересно, что одним из тех, кто похвастался этим произведением фотошоп-искусства, стал советник Марцинкива по вопросам безопасности и правопорядка Назарий Кишак. Хотя у себя на странице Кишак заявил, что "привязку к руне", мол, всего лишь "разглядели", а так фасад – великолепный.

На том, что привязку к руне не просто разглядели, подчеркнул и авторитетный исторический ресурс "Историческая правда", аккуратно заявив о визуальном элементе, "который фактически повторяет стилизованную руну в эмблеме СС".

Одним упоминанием о Schutzstaffel не ограничилось. В комментариях вспомнили о том, что одинокая руна Совило служила эмблемой на фанфарных вымпелах в детской организации Deutsches Jungvolk. Это была, так сказать, младшая группа печально известного Гитлерюгенда. В DJ входили мальчики в возрасте от 10 до 14 лет. В каком направлении происходило воспитание этих младших подростков, можно не объяснять – классический набор в виде национал-социализма, персональной верности Адольфу Гитлеру, культа физической силы и милитаризма, ну, и, конечно, антисемитизма.

Очередная пиар-неудача

На общеукраинский уровень история с руною на фасаде "Бандерштадта" вышла исключительно на страницах СМИ – политические силы, особенно пророссийские, для которых подобные истории являются настоящей находкой, проигнорировали прикарпатсько-бандерштадтівський скандал. Зато на Марцинкиве отыгрались простые пользователи Facebook – "перебор", "ужас", "провокатор", "какая дичь". Хотя нашлись и те, кто оправдывал такое решение городских властей - мол, "на храме Гроба Господня в Иерусалиме тоже есть руны".

В целом, реакция соцсетевой общественности, как это часто бывает в случаях с Марцинкивым, оказалась, скорее, негативной. Так было и в предыдущих скандалах с участием городского головы Ивано-Франковска – и с идеей освящения дворца Потоцких после выступления там группы "Хамерман Знищує Віруси", и с депортацией ромов с привокзальной площади в историческую закарпатскую родину.

Но если в ромской истории часть горожан была все-таки на стороне городского головы, из чисто практических соображений (ромы на Привокзальной, как не крути, добавляли свое к антисоциальной, а то и откровенно криминальной ситуации у железнодорожных ворот города), то в ситуации с руною на коммунальном отеле никакой практической выгоды не нашлось.

Франковцев отвлекают от…

Как показывает практика политической жизни, подобные резонансные – к тому же на ровном месте – заявления происходят или из идейных соображений тех, кто их сделал, или же для маскировки реальных проблем на других фронтах борьбы за светлое будущее. И как тут не вспомнить, что буквально за пять дней до истории с отелем Марцинкиву пришлось признать, что очередная дата начала строительства подъездной развязки к многострадальному мосту на Пасечную оказалась фикцией.

Мы уже писали, что работы в районе улицы Надречной (одной из ключевых магистралей Ивано-Франковска) должны были начаться еще в середине июля. Через месяц никаких работ на территории не ведется. Градоначальник объяснил, что проблема - снова в тендерах.

Впрочем, успокоил Марцинкив, развязка таки будет, поскольку этот объект внесли в президентский проект "Большое строительство". Поэтому в сентябре город получит еще 100 млн грн на строительство долгожданной развязки (в целом до конца года Франковск будет иметь 160 млн). Всего же, согласно информации на портале ProZorro, на мост на Пасечную со всеми развязками необходимо 329,69 млн грн. И где взять деньги, которых не хватает…

Вот и приходится Марцинкиву и "свободовскому" Ивано-Франковскому горсовету имитировать бурную деятельность на других направлениях – бороться за христианскую этику в школах и рисовать скандинавско-нацистские руны на коммунальной собственности.