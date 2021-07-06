Спроба номер три: чи зможе франківський мер Марцінків зрушити з місця легендарний довгобуд

Процес тривалого будівництва в Івано-Франківську ключового мосту на Пасічну отримав нову резонансну тему для дискусій – на тендерній арені тріумфувала компанія із, м'яко кажучи, не дуже чистим бекграундом

Процес тривалого будівництва в Івано-Франківську ключового мосту на Пасічну отримав нову резонансну тему для дискусій – на тендерній арені тріумфувала компанія із, м'яко кажучи, не дуже чистим бекграундом

Фото: martsinkiv.if.ua

У Івано-Франківську з третьої спроби таки провели тендер на будівництво однієї із частин багатостраждального мосту через Бистрицю Солотвинську. Але RegioNews помітив не стільки радість жителів міста від цього факту, скільки низку проблем, пов'язаних із самим тендером та його переможцем.

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Загалом друга каденція Руслана Марцінківа на посаді франківського градоначальника поки що проходить під умовним гаслом "Добудуємо те, що обіцяли раніше". Тільки у червні відкрили проїзд по об'єднаним Північному та Південному бульварам. Це амбітне будівництво стартувало у 2017 році із скромних 10 млн грн, а у 2019-му йшлося уже про 46 млн. Врешті, рух новою магістраллю відкрили, хоча сам проєкт досі не завершений. Втім, об'єднання бульварів виглядає досить скромно порівняно із головною транспортною проблемою Івано-Франківська та усього Прикарпаття – новим мостом через Бистрицю Солотвинську.

Це мегабудівництво стартувало, як і об'єднання бульварів, чотири роки тому, у 2017-му. Причому стартувало прямо з середини. Справа в тому, що усе будівництво було розділене на три окремі проєкти – власне, сам міст, під'їзна дорога з боку вулиці Хіміків (район Пасічна) та розв'язка на вулиці Надрічній (центральна частина міста). Так от, у 2017 році був оголошений та проведений тендер на будівництво самого мостового переходу.

Той тендер із пропозицією у 120 млн грн виграла компанія "Мостобудівельний загін №112" (ми ще згадаємо про неї). Будівництво розпочалося, але пізніше - через рік - ціна виросла ще на 58 млн (певні додаткові роботи). Марцінків тоді пояснював зростання ціни вартістю металу. Але ще за рік, улітку 2019-го, будівництво узагалі зупинилося – через брак коштів у міському бюджеті.

Трохи згодом, у листопаді 2019 року, проєкт мосту оцінили інженери з Польщі, яких було запрошено до Франківська радником очільника Мінінфраструктури Віталієм Загребою. Проєкт вони розкритикували – і щодо завищеної вартості, і з точки зору безпеки руху. Інженер Даміан Красняньскі заявив, що той проєкт, який є, призводитиме на практиці до неминучих аварій.

Хто любить трійцю?

Ситуацію із будівництвом самого мосту можна назвати ще більш-менш успішною – тендер проведений, роботи ведуться (коли у міста є гроші). А ось та частина проєкту, яка є справді проблемною – розв'язка на Надрічній – перетворилася на справжню "Санта-Барбару".

Досить сказати, що тендер на це будівництво двічі був скасований. Причиною кожного разу ставало виключення зі списку учасників тендеру компанії "ПБС". Ця фірма, близька до співзасновника "Буковелю" та партнера олігарха Ігоря Коломойського Олександра Шевченка, успішно працює на дорогах області. Але в обласному центрі, попри перемоги на деяких тендерах (зокрема, з ремонту Набережної імені Василя Стефаника), позиції "ПБС" не настільки упевнені. Тож двічі управління капітального будівництва Івано-Франківської міськради з тих чи інших причин дискваліфіковувало заявку "ПБС", а ті успішно оскаржували це рішення у Антимонопольному комітеті. В результаті обидва рази тендер просто скасовували. І от, нарешті, з третього разу його вдалося довести до логічного завершення. "ПБС" цього разу дозволили взяти участь, але її пропозиція – спочатку 259,5 млн грн, потім знизили до 257,7 млн – виявилася не найвигіднішою. Програв тендер і вже відомий "Мостобудівний загін №112", хоч і скинув ціну з 325,8 млн до 257,8 млн. Переможцем же стала ТОВ "Будівельна компанія "Адамант" (знизила свою пропозицію з 327,9 млн до 219 млн грн). І тут розпочинається черговий акт марцінківського балету. Хоча сам міський голова тут нібито й непричетний.

Суди, суди, колонії…

Неприємні моменти розпочались ще до підписання угоди із переможцем. Виявилося, що "Адамант" і "Мостобудівний загін №112" у своїх довідках зазначили, що будуть залучати до робіт одного і того ж інженера-проєктувальника – Сергія Дітковського. У ЗМІ відразу ж заговорили про можливу змову між цими двома учасниками.

Але це було навіть не пів біди. Справа в тому, що новоспечений переможець, із яким 30 червня уже уклали договір, є фігурантом кримінальної справи. Йдеться про будівництво Подільського мостового переходу у Києві компанією "ЕКО-БУД-ТРЕЙД". У Єдиному державному реєстрі судових рішень, у відповідній кримінальній справі "Адамант" фігурує як субпідрядник. Фігурує із красномовним твердженням: "ТОВ "Будівельна компанія "Адамант" (код ЄДРПОУ 36972558), згідно договору підряду від 03.07.2017 № 03/07-2017, виконано робіт на суму 57 881 860,22 грн, перераховано коштів на суму 87 205 898,01 грн".

Крім того, ще у 2017-му видання bihus.info повідомляло, що БК "Адамант" (яка була зареєстрована в квартирі пенсіонерки десь під Києвом, а пізніше перереєструвалася у Мукачеві), вляпалася у кримінальну справу на Вінниччині. Йшлося про імітування придбання товарів у двох фіктивних фірм, створених винятково для мінімізації податків. Ба більше, "слідство встановило, що формальний власник і директор "бізнес-партнерів" "Адаманту" на час угод взагалі відбував покарання у виправній колонії".

Отже, за переможцем скандального, багатостраждального тендеру на будівництво найпроблемнішої частини проєкту "Новий міст на Пасічну" тягнеться досить брудний шлейф із відверто кримінальним відтінком. Втім, владу Івано-Франківська це не збентежило, відтак з 15 липня у місті очікується локальний апокаліпсис. Мер Марцінків уже анонсував перекриття вулиці Надрічної (однієї із ключових магістралей не тільки для самого міста, а й для регіону).

Паралельно нинішній чотирисмуговій Надрічній йде стара двосмугова вулиця з такою ж назвою, але її цілком очевидно не вистачатиме. Тому міський голова уже планує якісь превентивні заходи, на кшталт встановлення блок-постів (не пояснюючи, проте, як поліцейські на цих постах зможуть вирішити проблему трафіка, що неодмінно загостриться зі зменшенням пропускної здатності Надрічної).

Тож у другій половині літа на Івано-Франківськ, підкреслимо, очікує справжній транспортний колапс. І добре, якщо результатом цього колапсу стане вчасно збудована транспортна розв'язка до мосту через Бистрицю. Бо історія із будівництвом самого мосту демонструє, як комунальні гроші можуть раптово і на довгий термін закінчитися. А їздити Надрічною франківцям доводиться щодня…