Боротьба "дніпропетровських" за Харків. Навіщо Кирило Тимошенко став VIP-агітатором Терехова

Незважаючи на відставку голови Харківської ОДА Тимчук, "дніпропетровські" продовжують робити з Харкова свою вотчину

Незважаючи на відставку голови Харківської ОДА Тимчук, "дніпропетровські" продовжують робити з Харкова свою вотчину

І хоча Айна Тимчук, яка активно опікала в.о. мера Харкова Ігоря Терехова, втратила крісло, у Ігоря Олександровича є куди більш високопоставлений покровитель - заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Причому останнього цілком доречно вважати частиною не "президентської", а "дніпропетровської" вертикалі. Тому що загальнонаціональної політики і Володимира Зеленського з його "слугами" в Харкові - мінімум, а особистих інтересів вихідців з Дніпра – безліч.

Тимошенко, який курирує в Офісі президента регіональну політику, цілком можна вважати лідером і натхненником "дніпропетровської" експансії у Харків. Адже він стежить за "кейсом" Харкова дуже уважно, особливо після смерті Геннадія Кернеса. У Тимошенка виявилися всі карти в руках, щоб спробувати посадити в крісло мера свою людину, і "вічний заступник" Терехов, який ніколи не був самостійним політиком, підходив на цю роль як ніхто інший. Тим більше, разом з Тимошенко ставку на Терехова зробив і його колишній начальник Арсен Аваков, чиї інтереси щодо зміцнення впливу на Харків на той момент збіглися з інтересами "дніпропетровських". Втім, після відставки Авакова з поста глави МВС роль "дніпропетровських" у просуванні Терехова в мери стала вирішальною.

Кирило Тимошенко як заступник голови ОП, зрозуміло, не має жодного права агітувати за кого б то не було на посаду харківського міського голови, і тому намагається зовсім вже безпосередньо своєї політичної зацікавленості не видавати. Але робить він це не надто старанно, і багато його публічних висловлювань щодо Харкова останніх місяців досить легко інтерпретувати як політичну рекламу Терехова.

Причому зацікавленість Тимошенка в Терехові була видна відразу ж після смерті Кернеса, коли тільки вирішувалося питання призначення дострокових виборів у Харкові. Так, в лютому 2021 року Тимошенко зробив заяву про те, що вибори в Харкові відбудуться в жовтні, хоча було б логічно і законно провести їх у березні. "Я думаю, через те, що там була якась чехарда з документами, вони не зайшли до Верховної Ради. Вибори слід очікувати вже восени, адже терміни пройшли. Тому ці вибори відповідно до законодавства будуть восени", – сказав Кирило Тимошенко тоді.

Під "чехардою" слід розуміти той факт, що саме Ігор Терехов в якості секретаря Харківської міськради не вислав до Верховної Ради два з трьох документів, необхідних для призначення парламентом дати позачергових виборів на останню неділю березня 2021 року. У зв'язку з цим голосування відбудеться вже в жовтні. Причому Тимошенко навіть не критикує відповідальних за "чехарду", тобто провал своєчасної подачі документів, очевидно – його все влаштовує.

Справа в тому, що Тимошенко, як і сам Терехов, був кровно зацікавлений відтягнути дату виборів, адже, по-перше, Терехов і так був в.о. мера, а по-друге, шансів виграти в березні у тимчасового мера практично не було, адже харків'яни "вічного заступника" Авакова і Кернеса просто не знали. Так що зволікання з документами трапилася, швидше за все, абсолютно навмисно, і відповідальний за регіональну політику в Офісі президента такий сценарій відверто погодив і підтримав. Цей висновок випливає і з того, що креатура Кирила Тимошенка – тоді ще голова Харківської ОДА, "дніпропетровська" Айна Тимчук вмовляла у своєму кабінеті міську фракцію "Слуги народу" підтримати Ігоря Терехова на посаду секретаря міськради. З перспективою подальшого його просування в в.о. мера та походом на вибори.

Детальніше про це поговоримо нижче, поки ж відзначимо, що далі пішла планомірна робота з вибудовування потрібного "дніпропетровським" образу з нікому не відомого Терехова. Так, вже 8 квітня в готелі Kharkiv Palace запустили Міжнародний форум інфраструктури і транспорту, і відкривав його, природно, тимчасовий мер Терехов.

"У Харкові є свої великі проєкти - зоопарк, розвиток медицини. Багато проєктів реалізуються на умовах співфінансування з місцевою владою. Як я знаю, реконструкція приймальних відділень знаходиться на фінальному етапі. Також є проект "City Express", який ми почали реалізовувати в Києві, Дніпрі і зараз знаходимося на етапі передпроєктування з містом Харковом. Можливості є, адже держава вкладає в інфраструктуру. Наше завдання - відновити її і підтримувати надалі", – заявив на цьому форумі Кирило Тимошенко.

З одного боку, заступник голови Офісу президента піарив своє улюблене "Велике будівництво", але з іншого – "легалізував" Терехова в клубі політиків розрядом вище, ніж мало кому відомий, вічний заступник. Спочатку - Арсена Авакова, коли той обіймав посаду голови Харківської ОДА в 2006 - 2010 роках, а потім десять з гаком років – Геннадія Кернеса на посаді міського голови Харкова. Причому харизма покійного не дозволяла Терехову виглядати хоч скільки-небудь самостійним персонажем. А тут раптом на форумі офіційно навіть не кандидата в мери Харкова зводять в ранг діяча, з яким заступник голови ОП всерйоз говорить про потужні інфраструктурні проєкти і навіть хвалить за зоопарк.

Далі - більше. Наприкінці травня Тимошенко, легко критикуючи Віталія Кличка, ставить у приклад Харків під керуванням Терехова і подає, як якийсь ідеальний приклад управління містом. До речі, ще як приклад для наслідування Тимошенко пропонує рідний Дніпро на чолі з Борисом Філатовим. А через кілька днів Тимошенко робить чіткий меседж, яким, на його думку, повинен бути майбутній мер Харкова, явно натякаючи при цьому на Терехова.

"Харків, крім того, що це великий обласний центр, не варто забувати, що там є кордон з Російською Федерацією і в безпосередній близькості – зона конфлікту. Зацікавленість Офісу президента в тому, щоб мер, якого оберуть харків'яни, був проукраїнським, проповідував українську державну політику... А також, звичайно, розвивало місто. Але в місті, судячи з наших туди поїздок, робиться багато різних речей - і інфраструктурних, і не тільки. У нас там глава обладміністрації потужна, в області є розвиток", – заявив Кирило Тимошенко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Примітно, що паралельно Терехова нахвалює і так званий "глава ДНР" Денис Пушилін за позицію по поверненню імені Жукова проспекту в Харкові. Але це не скасовує ролі Терехова в передвиборній парадигмі Тимошенка, як міцного господарника і менеджера, без загальнонаціональних політичних амбіцій. "Мери - це не про політику. Багато з них це розуміють і відкрито говорять, що не потрібно туди лізти. Мером обирають для того, щоб ти містом займався, а не всеукраїнською політикою. Саме тому у таких і успіх є у себе в містах, їх і переобирають", - каже Тимошенко.

В інтерв'ю Forbes Ukraine 6 серпня Кирило Тимошенко вже припиняє гру "вгадай прізвище" і практично прямим текстом починає агітувати за Терехова як кандидата на посаду міського голови, в той же час контрагітуючи проти його головного конкурента.

"У Харкові є два основних кандидати (в.о. міського голови Ігор Терехов та ексмер Харкова Михайло Добкін - ред.). Я як заступник голови Офісу президента не можу агітувати. І ось як воно йде за соцопитуваннями, так і закінчиться. Другий кандидат (Добкін - ред.) розгойдує ситуацію через ЗМІ, але, думаю, вибори там відбудуться спокійно і без сюрпризів", – сказав Тимошенко.

При цьому новини з цією позицією Тимошенка публікуються в електронних ЗМІ разом з результатами соцопитувань, які виглядають досить сумнівно хоча б тому, що там рейтинг довіри у Терехова вищий, ніж був у Кернеса. Та й політологи, які коментують подібні соцдослідження, так старанно розхвалюють тимчасового мера, що виникають резонні сумніви в їх неупередженості.

Але не тільки Тимошенко практично неприкрито підтримує Терехова як кандидата в мери Харкова. Не менш активно працювали і працюють на тимчасового мера й інші представники "дніпропетровських". Так, з самого моменту смерті Кернеса і до власної відставки, що відбулася 11 серпня, на користь Терехова працювала й голова Харківської ОДА Айна Тимчук, призначена за протекцією Тимошенка і, зрозуміло, більшу частину своєї кар'єри пропрацювала в Дніпрі. Власне, багато в чому і своїм призначенням на посаду секретаря Харківської міськради Терехов зобов'язаний Тимчук, яка особисто вмовляла депутатів міськради проголосувати за призначення Терехова секретарем.

"9 грудня відбулася перша сесія, а 8 грудня Айна Леонідівна Тимчук активно надзвонювала і просила під'їхати в облраду поговорити. Фракція моя там вже була на місці. І що відбувається? Нас активно вмовляють, щоб ми підтримали Терехова на посаду секретаря", – стверджує депутат Харківської міськради від партії "Слуга народу" Аліна Мустафаєва.

Але і на цьому дніпровська синергія щодо Терехова не закінчується. Мер Дніпра Філатов також не упускає моменту похвалити свого харківського колегу, як "професіонала найвищої кваліфікації". "Він може продовжити всі ті правильні речі, які робив Гена Кернес", - заявляв Філатов в одному зі своїх інтерв'ю.

Справа в тому, що Філатов явно має намір просувати на території Харківщини свою партію "Пропозиція". На зміну бренду "Блок Кернеса - Успішний Харків", від якого вже сам Терехов перед виборами намагається залишити тільки "Успішний Харків" і додати свої ім'я та прізвище, знадобиться нова структура. І тут "Пропозиція" влаштовує всіх трьох – Тимошенка, Філатова і Терехова. До речі, в штабі в.о. мера Харкова вже працює улюблений політтехнолог Філатова Дмитро Касьянов, якого називають великим фахівцем у побудові так званих "виборчих сіток" – системи підкупу виборців.

У сухому залишку виходить, що Кирило Тимошенко без особливих сорому просуває на посаду міського голови Харкова Ігоря Терехова, роль якого раніше зводилася до того, щоб працювати вічним заступником у Кернеса і Авакова. Причому заступник голови ОП особисто піарить в ЗМІ новоспеченого кандидата, забезпечує йому підтримку по вертикалі обладміністрації і "зливає" інтереси президентської "Слуги народу" на користь мало розкрученої, зате дніпровської "Пропозиції" Бориса Філатова в обмін на підтримку Терехова. І якщо ставка Тимошенко зіграє, і Терехов стане мером, це означатиме лише одне: Харків повністю опинився під контролем "дніпропетровських". А де тут "слуги народу" Зеленського, запитаєте ви? А ніде. Судячи з усього, Кирило Тимошенко не бачить перспектив у президентській партії і вирішив перекласти яйця ще в один кошик.