Борьба "днепропетровских" за Харьков. Зачем Кирилл Тимошенко стал VIP-агитатором Терехова

Несмотря на отставку главы Харьковской ОГА Тимчук, "днепропетровские" продолжают делать из Харькова свою вотчину

Несмотря на отставку главы Харьковской ОГА Тимчук, "днепропетровские" продолжают делать из Харькова свою вотчину

И хотя Айна Тимчук, которая активно опекала и.о. мэра Харькова Игоря Терехова, потеряла кресло, у Игоря Александровича есть куда более высокопоставленный покровитель - замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Причем последнего вполне уместно считать частью не "президентской", а "днепропетровской" вертикали. Потому что общенациональной политики и Владимира Зеленского с его "слугами" в Харькове - минимум, а личных интересов выходцев из Днепра – множество.

Тимошенко, который курирует в Офисе президента региональную политику, вполне можно считать лидером и вдохновителем "днепропетровской" экспансии в Харьков. Ведь он следит за "кейсом" Харькова очень внимательно, особенно после смерти Геннадия Кернеса. У Тимошенко оказались все карты в руках, чтобы попытаться усадить в кресло мэра своего человека, и "вечный заместитель" Терехов, который никогда не был самостоятельным политиком, подходил на эту роль как никто другой. Тем более, вместе с Тимошенко ставку на Терехова сделал и его бывший начальник Арсен Аваков, чьи интересы по укреплению влияния на Харьков на тот момент совпали с интересами "днепропетровских". Впрочем, после отставки Авакова с поста главы МВД роль "днепропетровских" в продвижении Терехова в мэры стала решающей.

Кирилл Тимошенко как заместитель главы ОП, разумеется, не имеет никакого права агитировать за кого бы то ни было на должность харьковского городского головы, и потому старается совсем уж напрямую своей политической заинтересованности не выдавать. Но делает он это не слишком старательно, и многие его публичные высказывания касательно Харькова последних месяцев достаточно легко интерпретировать как политическую рекламу Терехова.

Причем заинтересованность Тимошенко в Терехове была видна сразу же после смерти Кернеса, когда только решался вопрос назначения досрочных выборов в Харькове. Так, в феврале 2021 года Тимошенко сделал заявление о том, что выборы в Харькове состоятся в октябре, хотя было бы логично и законно провести их в марте. "Я думаю, из-за того, что там была какая-то чехарда с документами, они не зашли в Верховную Раду. Выборы следует ожидать уже осенью, ведь сроки прошли. Поэтому эти выборы в соответствии с законодательством будут осенью", – сказал Кирилл Тимошенко тогда.

Под "чехардой" следует понимать тот факт, что именно Игорь Терехов в качестве секретаря Харьковского горсовета не выслал в Верховную Раду два из трех документов, необходимых для назначения парламентом даты внеочередных выборов на последнее воскресенье марта 2021 года. В связи с этим голосование состоится уже в октябре. Причем Тимошенко даже не критикует ответственных за "чехарду", то есть провал своевременной подачи документов, очевидно – его все устраивает.

Дело в том, что Тимошенко, как и сам Терехов, был кровно заинтересован оттянуть дату выборов, ведь, во-первых, Терехов и так был и.о. мэра, а во-вторых, шансов выиграть в марте у временного мэра практически не было, ведь харьковчане "вечного зама" Авакова и Кернеса просто не знали. Так что проволочка с документами случилась, скорее всего, совершенно намерено, и ответственный за региональную политику в Офисе президента такой сценарий откровенно согласовал и поддержал. Этот вывод выплывает и из того, что креатура Кирилла Тимошенко – тогда еще глава Харьковской ОГА, "днепропетровская" Айна Тимчук уговаривала в своем кабинете городскую фракцию "Слуги народа" поддержать Игоря Терехова на должность секретаря горсовета. С перспективой дальнейшего его продвижения в и.о. мэра и походом на выборы.

Подробнее об этом поговорим ниже, пока же отметим, что дальше пошла планомерная работа по выстраиванию нужного "днепропетровским" образа из никому не известного Терехова. Так, уже 8 апреля в гостинице Kharkiv Palace запустили Международный форум инфраструктуры и транспорта, и открывал его, естественно, временный мэр Терехов.

"В Харькове есть свои большие проекты – зоопарк, развитие медицины. Многие проекты реализуются на условиях софинансирования с местною властью. Как я знаю, реконструкция приемных отделений находится на финальном этапе. Также есть проект "City Express", который мы начали реализовывать в Киеве, Днепре и сейчас находимся на этапе предпроектирования с городом Харьковом. Возможности есть, ведь государство вкладывает в инфраструктуру. Наша задача – восстановить ее и поддерживать в дальнейшем", – заявил на этом форуме Кирилл Тимошенко.

С одной стороны, замглавы Офиса президента пиарил свое любимое "Большое строительство", но с другой – "легализовал" Терехова в клубе политиков разрядом выше, чем мало кому известный, вечный заместитель. Сначала – Арсена Авакова, когда тот занимал пост главы Харьковской ОГА в 2006 - 2010 годах, а затем десять с лишним лет – Геннадия Кернеса на посту городского головы Харькова. Причем харизма покойного не позволяла Терехову выглядеть хоть сколько-нибудь самостоятельным персонажем. А здесь вдруг на форуме официально даже не кандидата в мэры Харькова возводят в ранг деятеля, с которым замглавы ОП всерьез говорит о мощных инфраструктурных проектах и даже хвалит за зоопарк.

Дальше – больше. В конце мая Тимошенко, легко критикуя Виталия Кличко, ставит в пример Харьков под управлением Терехова и подает, как некий идеальный пример управления городом. Кстати, еще в качестве примера для подражания Тимошенко предлагает родной Днепр во главе с Борисом Филатовым. А спустя несколько дней Тимошенко делает четкий месседж, каким, по его мнению, должен быть будущий мэр Харькова, явно намекая при этом на Терехова.

"Харьков, помимо того, что это крупный областной центр, не стоит забывать, что там есть граница с Российской Федерацией и в непосредственной близости – зона конфликта. Заинтересованность Офиса президента в том, чтобы мэр, которого выберут харьковчане, был проукраинским, проповедовал украинскую государственную политику... А также, конечно, развивал город. Но в городе, судя по нашим туда поездкам, делается много разных вещей – и инфраструктурных, и не только. У нас там глава обладминистрации мощная, в области есть развитие", – заявил Кирилл Тимошенко в интервью "Интерфакс-Украина".

Примечательно, что параллельно Терехова нахваливает и так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин за позицию по возврату имени Жукова проспекту в Харькове. Но это не отменяет роли Терехова в предвыборной парадигме Тимошенко, как крепкого хозяйственника и менеджера, без общенациональных политических амбиций. "Мэры – это не про политику. Многие из них это понимают и открыто говорят, что не нужно туда лезть. Мэром избирают для того, чтобы ты городом занимался, а не всеукраинской политикой. Именно поэтому у таких и успех есть у себя в городах, их и переизбирают", - говорит Тимошенко.

В интервью Forbes Ukraine 6 августа Кирилл Тимошенко уже прекращает игру "угадай фамилию" и практически прямым текстом начинает агитировать за Терехова как кандидата на пост городского головы, в то же время контрагитируя против его главного конкурента.

"В Харькове есть два основных кандидата (и.о. городского головы Игорь Терехов и экс-мэр Харькова Михаил Добкин – ред.). Я как заместитель главы Офиса президента не могу агитировать. И вот как оно идет по соцопросам, так и закончится. Второй кандидат (Добкин – ред.) раскачивает ситуацию через СМИ, но, думаю, выборы там состоятся спокойно и без сюрпризов", – сказал Тимошенко.

При этом новости с этой позицией Тимошенко публикуются в электронных СМИ вместе с результатами соцопросов, которые выглядят достаточно сомнительно хотя бы потому, что там рейтинг доверия у Терехова выше, чем был у Кернеса. Да и политологи, комментирующие подобные социсследования, так старательно расхваливают временного мэра, что возникают резонные сомнения в их непредубежденности.

Но не только Тимошенко практически неприкрыто поддерживает Терехова как кандидата в мэры Харькова. Не менее активно работали и работают на временного мэра и другие представители "днепропетровских". Так, с самого момента смерти Кернеса и до собственной отставки, состоявшейся 11 августа, в пользу Терехова работала и глава Харьковской ОГА Айна Тимчук, назначенная по протекции Тимошенко и, разумеется, большую часть своей карьеры проработавшая в Днепре. Собственно, во многом и своим назначением на пост секретаря Харьковского горсовета Терехов обязан Тимчук, которая лично уговаривала депутатов горсовета проголосовать за назначение Терехова секретарем.

"9 декабря состоялась первая сессия, а 8 декабря Айна Леонидовна Тимчук активно названивала и просила подъехать в облсовет поговорить. Фракция моя там уже была на месте. И что происходит? Нас активно уговаривают, чтобы мы поддержали Терехова на должность секретаря", – утверждает депутат Харьковского горсовета от партии "Слуга народа" Алина Мустафаева.

Но и на этом днепровская синергия в отношении Терехова не заканчивается. Мэр Днепра Филатов также не упускает момента похвалить своего харьковского коллегу, как "профессионала высочайшей квалификации". "Он может продолжить все те правильные вещи, которые делал Гена Кернес", - заявлял Филатов в одном из своих интервью.

Дело в том, что Филатов явно намерен продвигать на территории Харьковщины свою партию "Пропозиція". На смену бренду "Блок Кернеса – Успешный Харьков", от которого уже сам Терехов перед выборами пытается оставить только "Успешный Харьков" и добавить свои имя и фамилию, понадобится новая структура. И здесь "Пропозиція" устраивает всех троих – Тимошенко, Филатова и Терехова. Кстати, в штабе и.о. мэра Харькова уже работает любимый политтехнолог Филатова Дмитрий Касьянов, которого называют большим специалистом в построении так называемых "избирательных сеток" – системы подкупа избирателей.

В сухом остатке получается, что Кирилл Тимошенко без особых стеснений продвигает на пост городского головы Харькова Игоря Терехова, роль которого ранее сводилась к тому, чтобы работать вечным замом у Кернеса и Авакова. Причем замглавы ОП лично пиарит в СМИ новоиспеченного кандидата, обеспечивает ему поддержку по вертикали обладминистрации и "сливает" интересы президентской "Слуги народу" в пользу мало раскрученной, зато днепровской "Пропозиції" Бориса Филатова в обмен на поддержку Терехова. И если ставка Тимошенко сыграет, и Терехов станет мэром, это будет означать лишь одно: Харьков полностью оказался под контролем "днепропетровских". А где здесь "слуги народа" Зеленского, спросите вы? А нигде. Судя по всему, Кирилл Тимошенко не видит перспектив в президентской партии и решил переложить яйца еще в одну корзину.